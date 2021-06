¡3, 2, 1... acción! Inician las grabaciones de la telenovela S.O.S. Me estoy enamorando Daniel Arenas y Jorge Salinas encabezan el reparto de esta nueva comedia con tintes melodramáticos que produce Lucero Suárez para Televisa. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Daniel Arenas está de regreso en las telenovelas. Tras más de un año alejado de los foros de grabación, el actor colombiano comenzó a grabar este lunes en una locación de la Ciudad de México S.O.S. Me estoy enamorando, el nuevo melodrama de Televisa que produce Lucero Suárez, productora de exitosas historias como Te doy la vida, Ringo y La vecina. "Estoy muy contento. Vi que ya andan por ahí algunas imágenes del día de hoy de la grabación. Y les quería compartir que estamos aquí, que estoy muy contento, me siento muy agradecido", expresó el intérprete de 42 años a través de sus historias de Instagram. En esta nueva telenovela, Arenas dará vida a Alberto Muñoz Cano, un joven profesional que tiene a su cargo el taller de serigrafía familiar, negocio heredado de sus padres. Daniel Arenas Así lucirá Daniel Arenas en S.O.S. Me estoy enamorando | Credit: TELEVISA "[Estoy] muy feliz de estar de vuelta al trabajo con este proyecto maravilloso que tiene muchos significados y tiene mucho valor volver a trabajar en medio de todo esto", señaló. El actor, que cuenta con más de 1 millón de seguidores solo en Instagram, comparte créditos en este melodrama con Jorge Salinas, quien será el antagonista de la historia. Jorge Salinas Así lucirá Jorge Salinas en S.O.S. Me estoy enamorando Además de Arenas y Salinas, en este primer día de grabación estuvieron presentes Nuria Bages, Óscar Bonfiglio, Adriana Montes de Oca –quien será la antagonista principal–, Pierre Angelo, Rocío de Santiago, Pierre Louis, Manolo Bonfiglio y Lourdes Reyes, entre otros. Me estoy enamorando Pizarrazo de la telenovela S.O.S. Me estoy enamorando | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la telenovela también participarán Irán Castillo, César Évora, Alejandro Ibarra, Marcelo Córdoba, Ana Patricia Rojo, Juan Martín Jauregui y el niño Leonardo Herrera. El melodrama se estrenará en México en septiembre por Las Estrellas.

