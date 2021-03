Daniel Arenas protagonizará la nueva telenovela de Televisa, ¿quién será su pareja? El actor colombiano comenzará a grabar a finales de mayo el nuevo melodrama de Lucero Suárez, productora de exitosas telenovelas como Ringo y Te doy la vida. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Daniel Arenas regresa a las telenovelas. A un año de su último protagónico, el actor colombiano fue confirmado este jueves como el galán de la nueva telenovela de la productora Lucero Suárez, que será una adaptación de la historia argentina El sodero de mi vida. El protagonista de exitosos melodramas como La gata y Mi marido tiene más familia tendrá como pareja en este melodrama a la actriz mexicana Irán Castillo, la inolvidable 'Preciosa', quien recientemente formó parte del elenco de la telenovela La mexicana y el güero. El melodrama narrará la historia de amor entre Sofía (Castillo), una mujer noble y solidaria, entregada a su hijo y a su trabajo, y Alberto Muñoz (Arenas), un atractivo soltero, la cual se verá obstaculizada por múltiples eventos desafortunados que pondrán a prueba su fortaleza. Daniel Arenas Image zoom Irán Castillo Image zoom Left: Daniel Arenas | Credit: Mezcalent Right: Irán Castillo | Credit: Mezcalent La telenovela también contará con las actuaciones de César Évora, Marcelo Córdoba, Nuria Bages, Alejandro Ibarra, Pedro Prieto y el niño Leonardo Herrera, quien se robó el año pasado el corazón del público en la piel de Nicolás, un niño adoptado enfermo de leucemia, dentro del exitoso melodrama Te doy la vida que encabezaron José Ron y Eva Cedeño. Leonardo Herrera Image zoom Leonardo Herrera interpretó a Nico en Te doy la vida | Credit: Cortesía TELEVISA La ficción, cuyo título aún no ha sido revelado, comenzará a grabarse a finales de mayo en México y será dirigida por Juan Pablo Blanco y Rubén Nelhiño Acosta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lucero Suárez se ha convertido en una de las productoras más exitosas de Televisa. Sus últimas telenovelas, Enamorándome de Ramón, Ringo y Te doy la vida, se han posicionado en el gusto del público logrando altos niveles de audiencia, tanto en México como en Estados Unidos. Ahora, la productora mexicana espera seguir contando con el respaldo de la audiencia con esta nueva historia que promete seguir la estela de sus anteriores producciones. ¿La verás?

