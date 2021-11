Cynthia Klitbo se reencuentra con su galán de Teresa y más fotos ¡de telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Cynthia Klitbo Credit: Mezcalent; TELEVISA Además, Eva Cedeño también se reencuentra con su 'hijo' Nico, las hermanas Elizondo de nuevo en acción en Pasión de gavilanes 2 y más. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 8 imágenes! Empezar galería Esperado reencuentro Cynthia Klitbo Credit: Instagram Cynthia Klitbo Cynthia Klitbo y Alejandro Ávila, o lo que es lo mismo Juana y Cutberto de la exitosa telenovela Teresa (2020), vuelven a trabajar juntos a una década del final del melodrama que protagonizaron Angelique Boyer y Sebastián Rulli. "Una vez más trabajando con mi querido Alejandro", escribió la actriz mexicana junto a esta foto que publicó en Instagram. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Foto del recuerdo Rubén Sanz Credit: Instagram Rubén Sanz Entre grabación y grabación siempre hay tiempo para tomarse una foto. Y si no que se lo pregunten a Sebastián Rulli, Fabiola Guajardo, Thalí García y Rubén Sanz, quienes posaron así de contentos desde el set de grabación de la nueva versión de la exitosa telenovela Los ricos también lloran. 2 de 8 Ver Todo Madre e hijo Eva Cedeño Credit: Instagram Eva Cedeño; TELEVISA A más de un año del final de Te doy la vida, Eva Cedeño se reencontró recientemente con el niño Leonardo Herrera, quien diera vida a su hijo en Te doy la vida. "Mi niño para siempre. Que bonito verte crecer, que se te caigan los dientes y me cuentes lo que le pediste al ratón. Que crezcas 4 cms más y me digas que ya estás grande. Que me veas años después y me digas que huelo a lo mismo", escribió la actriz junto a la foto. 3 de 8 Ver Todo Anuncio De nuevo en acción Pasión de gavilanes Credit: Instagram Natasha Klauss 18 años después, las hermanas Elizondo, Danna García (Norma), Paola Rey (Jimena) y Natasha Klauss (Sarita), vuelven a trabajar juntas en la segunda temporada de Pasión de gavilanes. En la imagen, las tres actrices colombianas se preparan para grabar una escena del melodrama mientras escuchan atentas las indicaciones de su director. 4 de 8 Ver Todo En escena Danilo Carrera Credit: Instagram Arlette Pacheco Danilo Carrera graba en México la telenovela Contigo sí, historia que protagoniza junto a Alejandra Robles Gil. En la imagen, el galán ecuatoriano se deja ver con varios de los compañeros con los que comparte escena en el melodrama, entre ellos Arlette Pacheco, Francisco Rubio y Bárbara Islas. 5 de 8 Ver Todo En buena compañía La reina del sur Credit: Instagram Emmanuel Orenday Humberto Zurita, Kika Edgar y Emmanuel Orenday se tomaron esta fotografía durante una de las jornadas de grabación en Colombia de la tercera temporada de La reina del sur. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Feliz cumpleaños SOS Credit: TELEVISA Parte del elenco de S.O.S Me estoy enamorando se reunió el viernes durante un corte en las grabaciones de la telenovela de Televisa para festejar los cumpleaños de los actores César Évora y Pierre Louis. 7 de 8 Ver Todo Listos para el estreno David Zepeda Credit: Instagram David Zepeda Susana González y David Zepeda no pueden ocultar su emoción de estrenar este lunes en México la telenovela Mi fortuna es amarte, historia que los une por primera vez como pareja protagónica. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Cynthia Klitbo se reencuentra con su galán de Teresa y más fotos ¡de telenovela!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.