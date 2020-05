"No sé qué me depare el mundo afuera": Cynthia Klitbo anuncia su salida de Televisa Tras más de 30 años participando en exitosas telenovelas como El privilegio de amar y Teresa, la actriz mexicana finaliza este mes su contrato de exclusividad con la empresa. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Telenovelas como La dueña, Alguna vez tendremos alas, Atrévete a soñar, Teresa y De que te quiero te quiero convirtieron a Cynthia Klitbo durante décadas en uno de los rostros más emblemáticos de los melodramas de Televisa. Ahora, 35 años después, la reconocida actriz mexicana está a punto de iniciar una nueva etapa profesional lejos de la empresa que la vio nacer como estrella tras finalizar el contrato de exclusividad que la ataba a la televisora. "Terminando el mes de mayo termino ya mi contrato de exclusividad con Televisa", confirmó Klitbo en una reciente entrevista para el programa de televisión De primera mano. "Con la pandemia ha habido pérdidas importantes para todas las empresas, incluida la mía, y pues ya las exclusividades conforme se vayan acabando los contratos ya se van a terminar", explicó. Image zoom Cynthia Klitbo Mezcalent La actriz, que no cierra la puerta a seguir trabajando con Televisa ahora de manera independiente, se mostró ansiosa por este nuevo panorama profesional que se abre ante ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ha habido a lo largo de mi carrera otras empresas que me han querido llevar a trabajar. Tengo la puerta abierta ahora para poder ir a donde quiera y de pronto es como alguien que estuvo toda la vida encerrado y lo sacas a la luz y pues no sé qué me depare el mundo afuera", reconoció. "Sé que sí voy a seguir trabajando afortunadamente porque creo que yo he basado mi carrera, más que en lo físico, en mi trabajo y esperamos, pero ansiosa, nerviosa", agregó. Image zoom Cynthia Klitbo Mezcalent Lo que sí le da miedo a la actriz es que la crisis generada por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 que azota en estos momentos al mundo se alargue y no pueda tener trabajo. "Me da miedo porque no sabemos cuánto tiempo vamos a seguir en cuarentena y estar desempleado en cuarentena de pronto las arcas se terminan", admitió. ¿Será que pronto la veamos en Telemundo?

