Cuna de lobos aúlla con fuerza y se impone a El final del paraíso By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los últimos capítulos de la nueva versión de Cuna de lobos que transmite Univision a las 9 p.m., hora del Este, frente a El final del paraíso (Telemundo) están dejando sin aliento al público. Y nunca mejor dicho. La maldad de Catalina Creel se intensifica conforme se acerca el desenlace de la ficción y ya son incontables los muertos que ha dejado por el camino el personaje interpretado por la reconocida actriz española Paz Vega. Uno de los más recientes ha sido Miguel (José Pablo Minor), la pareja de Alejandro (Diego Amozurrutia), cuyo asesinato ha dado un giro de 180 grados a la historia que también protagonizan Gonzalo García Vivanco y Paulette Hernández. Los sangrientos acontecimientos que están marcando la etapa culminante de la teleserie han llevado a la ficción a experimentar en los últimos días una notable subida de audiencia. Este martes, coincidiendo con el crimen de Miguel, la telenovela de Televisa logró uno de sus datos de audiencia más altos hasta la fecha al promediar 1,643,000 televidentes totales y 674 mil adultos 18-49. La ficción producida por Giselle González logró así arrebatarle el liderazgo a El final del paraíso (Telemundo), que sedujo a 1,4 millones (P2+) y 592 mil adultos 18-49, según datos de Nielsen difundidos por PRODU. 9PM

1. Cuna de lobos: 1,6 M (P2+)

2. El final del paraíso: 1,4 M (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La trama encabezada por Paz se convirtió además en el programa más visto del prime time hispano en la franja de edad más codiciada por los anunciantes, la de 18 a 49. La rosa de Guadalupe imbatible Univision también reinó a las 8 p.m., hora del Este, donde el unitario La rosa de Guadalupe se impuso a Exatlón Estados Unidos con cerca de 1,8 millones de televidentes. 8PM

1. La rosa de Guadalupe: 1,7 M (P2+)

2. Exatlón Estados Unidos: 1,4 M (P2+) La única franja horaria que se le resistió a la cadena fue la de las 10 p.m., hora del Este, donde El señor de los cielos (Telemundo) se impuso por la mínima a El dragón. 10PM

1. El señor de los cielos: 1,1 M

2. El dragón: 1,1 M Advertisement

