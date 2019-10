Cuna de lobos se estrena con menos fuerza que La usurpadora La nueva versión de la exitosa telenovela que hace 30 años encabezó María Rubio debutó este lunes en el prime time hispano. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con la actriz española Paz Vega como Catalina Creel, la nueva versión de la exitosa telenovela Cuna de lobos aterrizó este lunes en el prime time hispano. La ficción que también encabezan Gonzalo García Vivanco, Paulette Hernández y Diego Amozurrutia inició sus transmisiones con mucha menos fuerza que La usurpadora. Image zoom Cortesía TELEVISA La historia que produce Giselle González para Televisa promedió durante su primer capítulo 1,458,000 televidentes (P2+), una cifra mucho menor a la que registró en su día el estreno de la trama que protagonizó la mexicana Sandra Echeverría, que fue de 1,754,000 espectadores (P2+). Cuna de lobos (estreno): 1,4 millones

La usurpadora (estreno): 1,7 millones Image zoom Cortesía de Televisa La teleserie se vio superada en audiencia en su estreno por su competidor más directo, El final del paraíso (Telemundo), en el grupo demográfico más codiciado por los anunciantes, el de 18 a 49 años, donde la trama protagonizada por Carmen Villalobos sedujo a 709 mil televidentes frente a los 629 mil que obtuvo la historia de Univision, según datos de Nielsen difundidos por PRODU. P2+

1. El final del paraíso: 1,4 M

2. Cuna de lobos: 1,4 M A18-49

1. El final del paraíso: 709 mil

2. Cuna de lobos: 629 mil Respecto al desenlace de La usurpadora, que promedió el pasado viernes 18 de octubre 1,8 millones de espectadores (P2+), la cadena de habla hispana perdió algo más de 300 mil televidentes en la franja horaria de las 9 de la noche, hora del Este. La usurpadora (final): 1,8 millones

Cuna de lobos (estreno): 1,4 millones La ficción más vista de Univision fue La rosa de Guadalupe, que obtuvo 1 millón y medio de televidentes; mientras que el programa más visto del prime time hispano recayó en la séptima temporada de El señor de los cielos que arrasó con 824 mil adultos 18-49 años y algo más de 1 millón y medio de espectadores (P2+).

Cuna de lobos se estrena con menos fuerza que La usurpadora

