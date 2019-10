Así es la nueva versión de Cuna de lobos La ficción protagonizada por la actriz española Paz Vega aterriza en el prime time hispano el 21 octubre por Univision. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La reina de la manada, Catalina Creel, está de regreso. Paz Vega debutará el lunes 21 de octubre en las pantallas de Univision en la piel de esta maquiavélica mujer que sembrará una vez más el terror en la nueva versión de la exitosa telenovela Cuna de lobos, historia que hace más de treinta años catapultó a la fama a la fallecida actriz mexicana María Rubio como la madre de todas las villanas. La ficción, que aterrizará el próximo lunes 7 de octubre en México en horario estelar, es el segundo lanzamiento de Fábrica de sueños tras el exitoso estreno de La usurpadora (Univision), el ambicioso proyecto de Televisa que revive y actualiza en formato serie y con los más altos valores de producción algunos de los melodramas más exitosos de las últimas décadas. Image zoom Paz Vega es Catalina Creel. Cortesía TELEVISA “Para mí es una serie que está llena de morbo, es una serie atractiva, una serie sensual, una serie rica en matices y con una excelente producción”, declaraba el pasado miércoles la reconocida actriz española durante la presentación a prensa de la nueva versión de Cuna de lobos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ficción producida por Giselle González también cuenta con las actuaciones protagónicas de Gonzalo García Vivanco, Diego Amozurrutia y Paulette Hernández. En la serie de apenas 25 capítulos también participan Leonardo Daniel, Nailea Norvind, Flavio Medina, Azela Robinson, Osvaldo de León, José Pablo Minor y Carlos Aragón. Sinopsis completa de Cuna de lobos Catalina Creel, matriarca de la familia Larios, celebra junto a su hijo Alejandro y su esposo Carlos el aniversario de las joyerías Gothier. En contraste con la sofisticación y glamour del evento, irrumpe Leonora, una espontánea periodista gráfica, que asiste a cubrir el evento y surge entre ella y Alejandro una repentina conexión. Catalina tiene el control absoluto en el emporio familiar, logrando desterrar a su hijastro José Carlos (hijo de primer matrimonio de Carlos con Gloria, quien murió años atrás), además de que su esposo Carlos, le profesa un amor incondicional. Tras la fastuosa celebración el matrimonio Larios Creel se dispone a disfrutar de un viaje a manera de segunda luna de miel a bordo de su yate, pero todo este ambiente romántico se ve resquebrajado tras la abrupta llamada que Carlos recibe por parte de un hombre misterioso, poniendo en peligro todo el macabro plan que durante años Catalina logró construir. Image zoom Paz Vega en Cuna de lobos. Cortesía TELEVISA Carlos se niega a desconfiar de su venerada esposa, pero el hombre le hace llegar reveladoras evidencias. Dolido y lleno de furia confronta a Catalina, quien niega rotundamente la acusación; sin embargo, ante las irrefutables pruebas, termina aceptando cínicamente su culpabilidad. La revelación afecta dramáticamente el problema cardiaco que aqueja a Carlos desde años atrás, causándole una fuerte crisis. Catalina ve en ésta, la oportunidad para deshacerse definitivamente de él. La siniestra mirada de la mujer contempla cómo el cuerpo de Carlos se pierde en la profunda y oscura inmensidad del mar, con un gesto indolente. Después del sepelio de Carlos, el abogado de la familia hace la lectura del testamento, que estipula una cláusula dirigida clara y contundentemente a ambos hijos: el heredero universal de todo su emporio será el primero que le dé un nieto de su sangre que asegure la perpetuidad de la casta Larios. Aunque las adicciones de José Carlos hacen pensar que Alejandro le lleva ventaja, la realidad es que éste guarda un oscuro secreto que pone en serio peligro el apoderarse de la cuantiosa herencia: desde años atrás mantiene una doble vida, ya que tiene una relación sentimental en secreto con otro hombre, Miguel. Catalina, quien ama a su hijo por sobre todas las cosas jamás lo ha confrontado, sin embargo, ante la nueva realidad y con la herencia en peligro, le exige iniciar un romance con Leonora, a quien deberá utilizar para concebir al hijo que tanto necesitan. Image zoom Cuna de lobos. Cortesía TELEVISA Si el lidiar con las complicaciones por la doble vida de su hijo fuera poco, Catalina se enfrenta al hostigamiento de Luis, un reportero honesto y apasionado que busca poner en evidencia los negocios ilícitos que ocurren dentro de Gothier, así como la misteriosa muerte de Carlos Larios; también deberá enfrentarse a su hijastro José Carlos, quien consciente del siniestro plan que han elucubrado ella y Alejandro, pretende impedir que Leonora sea utilizada para apropiarse de la herencia. Catalina, en su obsesión por el poder y el dominio de las joyerías Gothier, comienza a cubrir de sangre su camino, al estilo de Lady Macbeth, incurriendo en asesinatos cada vez más despiadados para deshacerse de todo aquel que pretenda interponerse en su camino. Sin embargo, José Carlos, quien ha superado sus adicciones con el apoyo de Leonora, y gracias al amor secreto que siente por ella, se ha involucrado un poco más en los asuntos de las joyerías Gothier, y descubre transacciones financieras que conducen a una red de tráfico de piedras preciosas desde Sierra Leona, África. Enterada de esta situación, Catalina busca la manera de desterrarlo nuevamente de la empresa y la casa familiar. Image zoom Gonzalo García Vivanco, Paulette Hernández y Diego Amozurrutia en Cuna de lobos. Cortesía TELEVISA Catalina celebra la unión matrimonial de Alejandro con Leonora y se jacta de su triunfo ante José Carlos. Pero nada más lejano a la realidad, pues su hijastro decide viajar a Sierra Leona, donde comprueba que este sucio negocio se ha materializado a costa de la explotación de hombres, mujeres e incluso niños, cobijados por un importante grupo de funcionarios de alto nivel dentro y fuera del país. Las cosas comienzan a complicarse para Catalina, convirtiéndose en un ser más sanguinario, para poder sortear los embates de sus enemigos. Al paso de los meses, Leonora da a luz al heredero Larios,el pequeño Edgar. Tras el nacimiento, Alejandro pierde todo interés en Leonora y en su hijo; está decidido a recuperar al gran amor de su vida, poniendo en peligro los planes de Catalina y la herencia que ya siente al alcance de sus manos. Image zoom Elenco Cuna de lobos. Cortesía TELEVISA Nacido el bebé, Leonora se convierte en un estorbo, pues ha logrado revelar quién es en realidad Catalina; aunado a ello, descubre la relación clandestina que Alejandro sostuvo durante años con Miguel, entendiendo que sólo fue utilizada como conducto para tener al hijo que necesitaban para apoderarse de la fortuna familiar. Las cosas comienzan a complicarse para Catalina, por lo que decide fraguar un retorcido plan consiguiendo que Leonora sea encerrada en prisión y poniendo a Alejandro en su contra, quien la visita en su celda y le jura que la hará pagar con lo que más le duele: jamás volverá a ver a su hijo. Leonora siente que enloquece al ver que le arrebatan al pequeño Edgar; ruega a José Carlos que la ayude a salir y a recuperar a su bebé. José Carlos, con la ayuda de Luis, iniciará una carrera contra el tiempo para conseguir liberar a Leonora y demostrar que detrás de todos los crímenes hay una misma y despiadada persona. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Así es la nueva versión de Cuna de lobos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.