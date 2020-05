¿Cuánto ganan las estrellas de las telenovelas? Actor revela por primera vez las cifras El tema económico siempre ha sido un tema tabú entre los actores. Hasta ahora. By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La mensualidad que reciben los actores por grabar una telenovela ha sido siempre un tema tabú. Pocas estrellas de los melodramas, por no decir ninguna, hablan abiertamente de las desorbitadas cifras que ganan siendo estrellas de la pequeña pantalla. Uno de los contados galanes que se ha atrevido a tocar este tema de manera pública ha sido Mauricio Mejía. El actor mexicano, quien ha participado en exitosas producciones de Televisa como Cuidado con el ángel y Corazón indomable, reveló la cuantiosa cifra que ganaba al mes mientras grababa la telenovela mexicana Los exitosos Pérez (2009), historia en la que compartió créditos con Verónica Castro, Rogelio Guerra y Jaime Camil, entre otros. Image zoom Protagonistas Los exitosos Pérez Mezcalent Mejía, que era de los que menos dinero ganaba dentro de este proyecto ya que tenía un personaje secundario, recibía al mes nada más y nada menos que 8 mil dólares; lo que sirve para hacernos una idea de lo que podían llegar a ganar estrellas como Castro o Camil. "Era mi segunda novela y para que se hagan una idea más o menos yo era el más nuevo de la historia, al menos de los mexicanos porque había tres argentinos y los demás todos éramos mexicanos, y era el que menos ganaba y ganaba 8 mil dólares mensuales", reveló el ahora estilista de 37 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de esa cantidad que ganaba mensualmente, el actor recibía diariamente 100 dólares de lunes a domingo por viático, es decir, por gastos relacionados con su estancia en Argentina ya que esa telenovela Televisa la grabó fuera de México. Así, Mejía recibía al menos otros 3 mil dólares más para cubrir sus gastos personales. Lo que hacía un total de 11 mil dólares mensuales aproximadamente. Estas cifras eran las que se manejaban hace una década, por lo que probablemente no sean las mismas de ahora ya que la televisión ha cambiado drásticamente en los últimos años, empezando por los contratos de exclusividad, que apenas existen.

