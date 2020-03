¿Cuánto dinero cuesta producir una telenovela o superserie? Las cifras de los costos de producción por capítulo de las telenovelas de Televisa y superseries de Telemundo que se graban en México al descubierto. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sabemos cómo se hacen y, en la mayoría de los casos, quiénes las hacen, pero lo que normalmente desconocemos es la inversión económica que tienen que hacer las cadenas de televisión para poder tener al aire sus propias telenovelas. En más de una ocasión, seguramente, te habrás preguntado cuánto dinero emplean por ejemplo Televisa o Telemundo para producir las ficciones que vemos cada noche en el prime time hispano. PRODU, el proveedor líder de contenido para los profesionales de la televisión, la publicidad y la tecnología en Latinoamérica, España y el mercado hispano de Estados Unidos, realizó recientemente una investigación acerca de los costos de producción de ficción por episodio en México que se encuentra disponible en su página web en este enlace. De acuerdo a esta información, la producción de un capítulo de una telenovela con escenas mayormente concentradas en estudios costaría entre 80 mil y 150 mil dólares. Image zoom Ringo, Televisa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dentro de este costo entraría, por ejemplo, el melodrama mexicano Ringo, que acaba de finalizar con gran éxito de audiencia por la cadena Univision. En cuanto a las superseries que se producen en México, como por ejemplo El señor de los cielos (Telemundo), el costo por capítulo rondaría los 150 mil y los 230 mil dólares; mientras que en una serie premium con una alta factura de producción para plataformas digitales se dispararía hasta el millón de dólares por episodio, el doble de lo que costaría una serie normal. Image zoom El señor de los cielos, Telemundo En Colombia, en cambio, el costo de producción de un capítulo de una superserie, como por ejemplo Operación pacífico que se transmite actualmente por Telemundo, se situaría entre los 120 mil y 200 mil dólares, siempre de acuerdo a la investigación realizada por el diario PRODU. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Cuánto dinero cuesta producir una telenovela o superserie?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.