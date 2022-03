¿Cuántas temporadas y capítulos tiene en total Hercai: amor y venganza? Telemundo ya ha emitido 174 episodios de la exitosa telenovela turca protagonizada por Ebru Şahin (Reyyan) y Akin Akinözü (Miran), pero el final todavía no parece estar muy cerca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hercai Ebru Şahin y Akin Akinözü, protagonistas de Hercai | Credit: TELEMUNDO Hercai: amor y venganza, el exitoso drama turco de Telemundo, es actualmente el programa estelar más visto en el prime time de la cadena hispana. Estrenada en junio del año pasado, la épica historia de amor protagonizada por las estrellas turcas Ebru Şahin (Reyyan) y Akin Akinözü (Miran) logra reunir cada noche a más de 1 millón de televidentes (P2+) desde hace casi un año. La primera temporada se estrenó el 22 de junio de 2021 y tuvo un total de 87 capítulos, mientras que de la segunda –que se encuentra actualmente al aire– ya se han emitido 87 episodios. ¿Pero cuántas temporadas tiene en total Hercai: amor y venganza y, sobre todo, cuántos capítulos quedan para que la telenovela llega a su fin por la pantalla de Telemundo? ¿Cuántas temporadas tiene? El drama turco consta originalmente de un total de 3 temporadas; sin embargo, la emisión de Telemundo solamente tendrá 2 ya que la cadena optó por dividir la historia de esa forma. Ebru Şahin y Akin Akinözü Ebru Şahin y Akin Akinözü, protagonistas de Hercai | Credit: TELEMUNDO De hecho, el capítulo que supuestamente marcó en su día el final de la primera temporada era en realidad un episodio que ya pertenecía a la segunda, como destapamos en su día. La cadena, de esta forma, ya se encuentra emitiendo desde hace varios meses la tercera y última temporada de la telenovela con la que se cierra la historia de amor de Reyyan y Miran. ¿Cuántos capítulos tiene? La ficción cuenta originalmente con 69 episodios de aproximadamente dos horas y media de duración cada uno. Teniendo en cuenta que en Telemundo se emiten episodios de 43 minutos el número de capítulos del melodrama llega casi a cuadriplicarse respecto a su emisión original. Hercai Ebru Şahin y Akin Akinözü, protagonistas de Hercai | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Concretamente, la cadena comenzará hoy a emitir el episodio número 62 de los 69 que tiene en total la telenovela, de modo que quedarían por emitirse 8 capítulos de dos horas y media de duración, lo que extendería la emisión del melodrama unos dos meses más. Por lo que todavía hay Hercai: amor y venganza para rato.

