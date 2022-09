¿Cuándo se estrena la octava temporada de El señor de los cielos? Telemundo lanzó este jueves el primer avance de la nueva temporada de su exitosa superserie con el esperado regreso de su protagonista, Rafael Amaya. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amaya Rafael Amaya e Isabella Castillo en El señor de los cielos 8 | Credit: Instagram Isabella Castillo La octava temporada de El señor de los cielos con el esperado regreso de su protagonista, Rafael Amaya, ya es una realidad. La nueva temporada de la exitosa superserie de Telemundo comenzó a grabarse este mes en México con un elenco que reúne a muchos de los rostros emblemáticos del universo Casillas, entre ellos Carmen Aub (Rutila Casillas), Iván Arana (Ismael Casillas), Isabella Castillo (Diana Ahumada) y Maricela González (La Felina), entre otros. "Estamos celebrando el reencuentro de todo el elenco, de la producción, de esta maravillosa superserie que ha venido cosechando tantos éxitos, así que arrancamos la temporada 8 y todo esto para ustedes porque ustedes lo han pedido. [Estamos] muy emocionados, espero que ustedes también", expresaba semanas atrás a People en Español Alejandro López, quien vuelve a adentrarse en la piel de 'Súper Javi', personaje que interpreta desde hace varias temporadas. Amaya Alejandro López, Iván Arana y Rafael Amaya en las grabaciones de El señor de los cielos 8 | Credit: Instagram Alejandro López Con motivo de la celebración de los Premios Billboard de la Música Latina 2022, Telemundo lanzó este jueves un avance de la esperada octava temporada con Amaya como protagonista. "Quisieron eliminar a Aurelio, pero hierba mala nunca muere", avanza la cadena. ¿Cuándo se estrena? Sin revelar el día ni el mes, Telemundo anunció que la nueva temporada llegará en el 2023. El señor de los cielos 8 Actores de El señor de los cielos 8 | Credit: Instagram David Ponce SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más sobre El señor de los cielos 8 En la nueva temporada, para todos los que lo conocen, Aurelio Casillas está muerto. Solo sus enemigos de la DEA saben el secreto mejor guardado del desierto, el señor de los cielos está más vivo que nunca y decidido a asumir nuevamente el poder. Aurelio establece una poderosa unión con aliados de temporadas anteriores, mientras se enfrenta a nuevos romances y descubre misterios familiares, arriesgando nuevamente su vida en nombre de la venganza.

