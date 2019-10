Rubí dice adiós y más noticias ¡De telenovela! By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Así se despidió Camila Sodi de su protagónico en la nueva versión de Rubí, conoce al guapo hijo de Pablo Montero en Soltero con hijas y más noticias. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 10 imágenes! Empezar galería Dulce despedida Image zoom Instagram Camila Sodi Camila Sodi terminó de filmar recientemente la nueva versión de Rubí, historia que protagoniza la actriz mexicana junto a José Ron y Rodrigo Guirao. “Gracias a todos los involucrados por este viaje hermoso de proyecto. Fue un placer encarnar a esta mujer”, escribió la sobrina de Thalía a través de sus redes sociales. Advertisement Advertisement ¿Cuándo se estrena? Image zoom Instagram Marcus Ornellas A pesar de que las grabaciones ya llegaron a su fin, la nueva versión de Rubí no verá la luz hasta el próximo año, por lo que habrá que esperar varios meses para poder ver en acción por fin a Camila Sodi en esta esperada ficción. Padre e hijo Image zoom Instagram Producción Juan Osorio El joven actor mexicano Jason Romo será el hijo del personaje que interpretará Pablo Montero en la nueva telenovela de Televisa Soltero con hijas. La ficción, que se graba actualmente en el estado mexicano de Guerrero, se estrenará en México el 28 de octubre en horario estelar. Advertisement Tema musical Image zoom Instagram Producción Juan Osorio El grupo musical mexicano Los Ángeles Azules serán los encargados de interpretar el tema principal de la nueva telenovela de Televisa Soltero con hijas, historia que protagonizan Gabriel Soto y Vanessa Guzmán. Participación especial Image zoom Instagram Producción Juan Osorio Karla Gómez y Víctor González realizarán una participación especial en el primer capítulo de la nueva comedia romántica de Televisa Soltero con hijas. Sus personajes, Cristina y Antonio, morirán al inicio de la historia dejando huérfanas a tres niñas de las que tendrá que hacerse cargo el personaje de Gabriel Soto. Llega a su fin Image zoom Twitter Victoria Ruffo Victoria Ruffo terminó de grabar esta semana en México la telenovela de Televisa Cita a ciegas. “Gracias Pedro Ortiz de Pinedo (productor) por Maura, gracias por Cita a ciegas. Gracias a todos y todas mis tuiter@s del mundo por su inmenso amor y apoyo. Gracias a todos mis compañeros”, expresó la actriz mexicana en sus redes sociales. Advertisement Advertisement Advertisement Nuevo personaje Image zoom Instagram Osvaldo de León Así lucirá Osvaldo de León en la piel de Sergio, el esposo del personaje que interpreta Livia Brito en la nueva teleserie estelar de Televisa Médicos. “Sergio es un empresario preocupado por su matrimonio y que no entiende el trabajo de su esposa”, adelantó el actor de origen estadounidense a través de sus redes sociales. Emotivo reencuentro Image zoom Instagram Aracely Arámbula Aracely Arámbula presumió a través de sus redes sociales su reencuentro con José Carlos Ruiz, el actor que interpretó a su padre hace dos décadas en la exitosa telenovela juvenil de Televisa Soñadoras (1998). “Miren que belleza me encontré. No saben que felicidad me dio verlo”, escribió la actriz junto a la foto. Triángulo protagónico Image zoom Instagram Producción Juan Osorio Vanessa Guzmán interpretará a Victoria Robles, una exitosa psiquiatra enfocada en niños y adolescentes que se debatirá entre el amor de Rodrigo (Pablo Montero) y Nicolás (Gabriel Soto) en la telenovela Soltero con hijas. Advertisement Advertisement Advertisement Nuevo personaje Image zoom Instagram Soltero con hijas En Soltero con hijas Gabriel Soto dará vida a un soltero empedernido que le huye al compromiso. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

