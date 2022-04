¿Cuál es la telenovela más vista actualmente en México? A un mes de su estreno, así le va en audiencia al melodrama que protagoniza Alejandra Espinoza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Michelle Renaud, Alejandra Espinoza, Claudia Martín | Credit: TELEVISA (x3) Hace ya casi un mes que se estrenó en México Corazón guerrero, la telenovela que marca el debut como protagonista de la carismática actriz y conductora mexicana Alejandra Espinoza. El melodrama, que se transmite a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas, registró en su primer capítulo 2.2 millones de televidentes, superando a su competencia directa por 281%. ¿Pero cómo ha evolucionado su audiencia con el transcurso de los capítulos? La telenovela, en la que también participan Gonzalo García Vivanco, Natalia Esperón, Ana Martín, Gaby Spanic, Altair Jarabo, Sabine Moussier, Diego Olivera, Rodrigo Guirao y Christian de la Campa, entre un gran elenco, se ha mantenido sobre los 2 millones de televidentes. "El melodrama Corazón guerrero se ubicó como lo más visto en su barra de horario y alcanzó una audiencia de 2 millones de televidentes que no se perdieron ese capítulo", compartió recientemente la empresa refiriéndose al dato de audiencia que registró Corazón guerrero este miércoles 20 de abril. Corazón guerrero Credit: Twitter TelevisaUnivision Prensa La más vista La telenovela más vista actualmente en México es la nueva versión de Los ricos también lloran, historia que protagonizan Claudia Martín y Sebastián Rulli a las 9:30 de la noche por Las Estrellas. El melodrama de TelevisaUnivision registró este miércoles 3.2 millones de televidentes, mientras que la segunda posición del ranking fue para la telenovela La herencia: un legado de amor. Los ricos también lloran Credit: Twitter TelevisaUnivision Prensa La también historia de TelevisaUnivision que cuenta con las actuaciones protagónicas de Michelle Renaud y Matías Novoa promedió 3 millones de televidentes a las 8:30 de la noche. La herencia Credit: Twitter TelevisaUnivision Prensa Amor dividido, la historia que estelariza Gabriel Soto a las 6:30 de la tarde, por su parte logró congregar este miércoles frente a la pequeña pantalla a 2.4 millones de televidentes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Corazón guerrero, Espinoza interpreta a Mariluz, una mujer decidida e independiente que no se deja doblegar por las adversidades, que lucha y sale adelante con optimismo y valentía. "Cuando yo leí el libreto y encontré a Mariluz dije 'me encantaría interpretarla' porque me sentía muy en ella, me sentía muy en su piel", contó la actriz en una entrevista con People en Español.

