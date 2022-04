¿Qué opina la crítica especializada sobre Corazón guerrero, la telenovela que protagoniza Alejandra Espinoza? Álvaro Cueva, uno de los críticos de televisión más reconocidos en México, ya vio el primer capítulo del melodrama y esta fue la crítica que hizo a través de su columna de opinión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza no ha dejado indiferente a nadie como la heroína de Corazón guerrero, telenovela que se estrenó en México el pasado lunes 28 de marzo. El melodrama se ha mantenido con altos niveles de audiencia desde su estreno y la actuación de la carismática conductora y actriz mexicana ha cautivado al público mexicano. Pero, ¿qué opina la crítica especializada del país sobre esta historia que marca el debut como protagonista de Espinoza? Álvaro Cueva, uno de los críticos de televisión más reconocidos de México, ya pudo ver los primeros capítulos de la telenovela y a través de la columna de opinión que escribe para el diario mexicano Milenio, El pozo de los deseos reprimidos, hizo una extensa crítica sobre la ficción. El también periodista se deshizo en elogios hacia esta producción de Salvador Mejía que engalanan Gonzalo García Vivanco, Rodrigo Guirao y Christian de la Campa, hasta el punto de comentar que "pinta para ser un joven clásico del género porque cumple con todos los requisitos de las mejores telenovelas de todos los tiempos, porque tiene un reparto increíble de primeras figuras, de actuaciones especiales y de lanzamientos, y porque su visión es global". Álvaro Cueva Alejandra Espinoza; Álvaro Cueva | Credit: Twitter Corazón guerrero; Instagram Álvaro Cueva Cueva, que cuenta con más de 300 mil seguidores en Twitter, se refirió al melodrama que protagoniza la que fuera ganadora de la primera edición del reality show Nuestra Belleza Latina como una telenovela "muy romántica", "muy emocionante", "muy divertida" y "muy familiar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con la crítica especializada y la opinión del público remando a su favor, Espinoza está viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera como protagonista de Corazón guerrero. "Es para mí un sueño hecho realidad tener la oportunidad de compartir con tantas estrellas tan talentosas. Yo quisiera que alguien estuviese dentro de mí para que pudiese expresar mejor lo que yo siento", declaraba Alejandra días atrás en una entrevista con People en Español. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en una escena del primer capítulo de Corazón guerrero | Credit: Twitter Corazón guerrero "Ya ahorita como que me estoy empezando a adaptar y estoy ya viéndolo un poquito más normal, pero al principio era… De repente yo estaba platicando con Ana [Martín] y ella me decía algo y mi cabeza estaba en China, Japón y en todos lados diciendo 'no puede ser, no puede ser que yo esté platicando con ella, no puede ser que ella me esté dando estos consejos…'". Corazón guerrero se transmite en México a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas.

