Cristy Bernal recuerda su participación en la telenovela Rebelde La esposa de Alan Tacher debutó en 2004 en la televisión como parte del elenco de esta exitosa historia juvenil que protagonizaron Anahí, Maite Perroni y compañía. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rebelde, la exitosa telenovela juvenil de Televisa que protagonizaron Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera y compañía, vio nacer la carrera de muchos de los actores y actrices que conformaron su elenco. Este fue el caso de Cristy Bernal, la esposa de Alan Tacher, quien aún estaba estudiando en el CEA (Escuela de Educación Artística de Televisa) cuando recibió la invitación del productor Pedro Damián para interpretar a la Miss Lulú en el melodrama. "Fue muy emocionante que al empezar mi carrera estuviera yo en un proyecto tan importante y con tanta difusión", expresa en entrevista con People en Español la actriz mexicana, quien guarda los mejores recuerdos de su participación en esta historia. "Todos siempre fueron superlindos conmigo. A pesar de que los protagonistas eran hasta menores que yo ya tenían un poco más de trayectoria y siempre fueron superlindos conmigo", asegura la pareja del copresentador de Despierta América (Univision). "Me sentí muy arropada". La actriz, quien lleva varios años alejada del mundo de la actuación, destaca especialmente la relación de amistad que forjó durante las grabaciones con Maite Perroni. "Yo me llevé mucho con Maite Perroni. Fue una de las personas con las que tuve mayor amistad dentro de todo el equipo", asegura la también conductora de televisión. Aunque era su primer proyecto en la pequeña pantalla y aun le faltaba mucho por madurar como actriz, la esposa de Alan reconoce que disfrutó mucho grabar la telenovela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Era muy chistoso incluso mi papel porque yo era la maestra joven de baile dentro del plantel y entonces llegó un momento que había uno de los niños que tenía problemas en su familia y no sé qué y yo como que le invitaba fuera de la escuela a que me platicara porque yo siempre los animaba y siempre quería ayudarles con la problemática que traigan en casa y entonces este niño a la vez como que se enamoraba de mí y se hizo así como muy lindo unas tomas hasta una canción y todo de que el niño estaba como enamorado de mí", rememora. Alan tacher y Cristy Bernal Alan Tacher y su esposa Cristy Bernal | Credit: Mezcalent "Fue muy lindo y muy chistoso que se enamorara de mí alguien chiquito", asevera.

