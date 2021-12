Cristina Urgel de La reina del sur se alejó de la actuación: "Ser actriz es muy duro, no aguantaba la presión" La inolvidable Patricia O'Farrell de la exitosa superserie de Telemundo hoy se desarrolla profesionalmente detrás de las cámaras y, aunque no ha sido un camino fácil, "soy la más feliz", asegura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristina Urgel Kate del Castillo y Cristina Urgen en La reina del sur (2011) | Credit: TELEMUNDO El reciente suicidio de la actriz española Verónica Forqué ha conmocionado al gremio actoral español y ha sacado a la luz el lado más duro de la profesión, donde la inestabilidad económica y la emocional por los altibajos que la caracterizan –de golpe puedes tener varios proyectos a la vez como de repente no tener ninguno durante mucho tiempo– están a la hora del día. A lo que hay que sumarle, además, la exposición mediática y en redes que no es fácil de gestionar. Precisamente, todo esto llevó a la española Cristina Urgel, la inolvidable Patricia O´Farrel de la exitosa superserie de Telemundo La reina del sur, a apartarse años atrás de su profesión. Así lo reconoció este martes la actriz a través de su cuenta de Twitter, donde compartió un artículo de una colega en el que se hablaba de la cara más compleja de la profesión. "Que razón llevas Itziar Castro, por eso yo hace unos años me 'quité' de esa droga. Ser actriz es muy duro, no aguantaba la presión", se sinceró la compañera de Kate del Castillo. Cristina Urgel Cristina Urgel en La reina del sur (2011) | Credit: TELEMUNDO Aunque sigue vinculada al mundo de la actuación, Urgel hace varios años que dejó de ponerse frente a las cámaras para pasar a desarrollar sus propios proyectos. "No ha sido un camino fácil, pero ahora detrás de las cámaras soy más feliz", aseveró. La actriz de 42 años, que fundó en España junto a una amiga la casa productora 'Not alone productions', se estrenó recientemente como directora y guionista con el cortometraje Luz, que curiosamente protagonizó su compañera en La reina del sur Carmen Navarro ('La coneja'). Cristina Urgel Cristina Urgel en la actualidad | Credit: Instagram Cristina Urgel En la actualidad, se encuentra en desarrollo de dos largometrajes como guionista y directora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Urgel vivió una de las etapas más dulces de su carrera como actriz en 2011 con su participación en La reina del sur; sin embargo, lo que llegó justo después no fue tan bonito como ella esperaba. "A veces nos reíamos con los otros actores porque no nos explicábamos que después de haber hecho eso no tuviéramos trabajo porque ha habido una época en la que literalmente [no teníamos]", se sinceraba en 2019 la actriz en una entrevista con People en Español. "Es un profesión muy dura, muy gratificante por un lado, pero muy dura en el día a día y entonces tienes esos subidones anímicos y luego de repente estás por los suelos deprimido porque no suena el teléfono y es complicado; pero sí te da la lección de que no puedes bajar la guardia, de que no todo está hecho por tener un éxito", declaraba en ese momento Urgel.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cristina Urgel de La reina del sur se alejó de la actuación: "Ser actriz es muy duro, no aguantaba la presión"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.