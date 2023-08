Cristian de la Fuente hizo bullying a Karime Lozano: "Que Dios lo bendiga" Los actores trabajaron juntos en el 2013 en una telenovela en donde Lozano no la pasó nada bien. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karime Lozano decidió desahogarse y durante una entrevista confesó que sufrió mucho durante las grabaciones de la telenovela Quiero amarte, pues Cristian de la Fuente le hizo bullying. "Que Dios lo bendiga, que está perdonado", dijo la actriz a Mezcal TV sobre el chileno. "Que Dios lo bendiga enormemente". Según la artista mexicana, esa experiencia fue sumamente difícil porque afectó su autoestima, sin embargo le dio poder para amarse. "Pues yo ya prefiero no hablar al respecto, lo único que puedo decir es que en la vida, el amor y la verdad siempre triunfan", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Eso lo compartí en el momento que necesitaba compartirlo y fue una experiencia que me hizo más fuerte. Aprendes a que ya no te vuelves a dejar, aprendes a valorarte, aprendes a amarte, que mereces lo mejor y que todos deben de respetarte en cualquier trabajo, sea cual sea el puesto, seas hombre, seas mujer, te tienen que respetar". Cristian de la Fuente Cristian de la Fuente | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Hoy por hoy, Lozano encabeza el elenco estelar de la telenovela Minas de Pasión de TelevisaUnivision, que estrenará en las pantallas mexicanas el próximo 21 de agosto. Karime Lozano Credit: Karime Lozano Instagram "Estaba muy enfocada en la familia, en mis pequeños, ahorita ya mateo tiene 5 [años], Anita tiene 4, entonces ya van a la escuela, ya puedo hacer las dos cosas, mi carrera y mi familia", contó y agregó sobre su hija mayor Ángela. "Voy a ser abuela. Nace en octubre mi nieta, estoy feliz, estoy emocionada, estoy agradecida. Feliz de que Ángela y su esposo sean jóvenes con valores, con fe. Ángela terminó su carrera, se quiso casar jóven, que va a tener a su hija, que sí se puede, se puede todo en la vida".

