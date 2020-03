Así está afectando la crisis del coronavirus a la industria de las telenovelas Las cadenas de televisión y empresas productoras están viendo alterados sus planes de producción ante la imparable propagación del nuevo coronavirus. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La crisis del coronavirus está azotando con fuerza a la industria de la televisión. Las cadenas y casas productoras, tanto en Estados Unidos como en México, se están viendo forzadas a tomar drásticas medidas ante la imparable propagación del COVID-19, algunas tan severas como suspender completamente, y hasta nuevo aviso, las grabaciones de sus telenovelas. Este es el caso de 100 días para enamorarnos, la próxima ficción estelar de Telemundo que se grababa desde el año pasado en Miami en las nuevas instalaciones de la cadena con Erick Elías, David Chocarro, Mariana Treviño e Ilse Salas como protagonistas. Image zoom Erick Elías e Ilse Salas, protagonistas de 100 días para enamorarnos La cadena de habla hispana también ha suspendido en México las grabaciones de la segunda temporada de su teleserie Falsa identidad. La ficción que protagonizan Dulce María, Luis Ernesto Franco, Samadhi Zendejas y compañía paralizó su rodaje el pasado martes 17 de marzo y, al igual que 100 días para enamorarnos, no tiene fecha estimada para retomar sus grabaciones. “El pasado martes 17 recibimos una notificación por parte de Argos y Telemundo donde nos avisaban que siguiendo las regulaciones y para protegernos a todos las grabaciones quedaban suspendidas hasta previo aviso”, cuenta a People en Español una fuente cercana a la producción. “Nos tomó a todos por sorpresa, pero creo que por ahora lo mejor es quedarnos en casa”. Image zoom Dulce María en grabaciones de Falsa identidad 2 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Televisa también se ha visto en la necesidad de tomar medidas de prevención para frenar la imparable propagación del nuevo coronavirus, aunque en su caso esas medidas no han implicado hasta la fecha la suspensión de los rodajes de las telenovelas que se encuentra grabando actualmente en San Ángel, como Imperio de mentiras, producción de Giselle González que protagoniza Angelique Boyer, y Te doy la vida, melodrama de Lucero Suárez que encabeza José Ron. Image zoom Angelique Boyer, protagonista de Imperio de mentiras La empresa mexicana sí ha paralizado, en cambio, las grabaciones de algunas de sus series de comedia. “Hasta el momento hay algunas producciones que han suspendido ya grabaciones pues la gran mayoría ha tomado medidas fuertes. Creo que ya debería ser Televisa directamente quien dé la orden de suspender por el bien de todos”, cuenta una fuente cercana a Televisa. “Todas las producciones que siguen grabando han cancelado las locaciones, únicamente están haciendo grabaciones en foro y con el menor equipo de trabajo”, especifica otra. Muy consciente de la gravedad de la crisis mundial que se está viviendo a causa del COVID-19, W Studios, productora responsable de exitosas telenovelas de Univision y Televisa como Amar a muerte y La piloto, también ha tomado medidas drásticas para proteger a todos los miembros del equipo de Como tú no hay dos, la comedia romántica protagonizada por Adrián Uribe que se grababa hasta la semana pasada en la Ciudad de México. Image zoom Adrián Uribe, protagonista de Como tú no hay 2. “Cancelamos todos los eventos promocionales y entrevistas, ya sea en nuestro set o en programas de televisión”, explica Carlos Bardasano, productor ejecutivo de la telenovela. “Adicionalmente la semana pasada adelantamos la finalización del rodaje de la serie para dar tiempo a todos los miembros del equipo a prepararse y hacer todo lo necesario para mantener a ellos y sus familias resguardados. El resto de equipo de producción, que aunque estamos trabajando en editar los capítulos y cerrar la producción, lo estamos haciendo remotamente desde nuestras casas”, agrega Bardasano. No cabe duda de que la crisis del coronavirus está alterando por completo los planes de producción dentro de la industria de la televisión, lo que traerá irremediablemente importantes consecuencias negativas a nivel económico para todos los involucrados. Advertisement

