Se destapan las primeras imágenes y el elenco nuevo de Corona de lágrimas 2 ¿Qué actores se unen al elenco original de Corona de lágrimas en su esperada secuela? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Corona de lágrimas Mane de la Parra, Alejandro Nones, Victoria Ruffo y José María Torre | Credit: Instagram Alejandro Nones A finales del año pasado comenzó a grabarse en México la continuación de Corona de lágrimas, la exitosa telenovela que hace una década protagonizaron Victoria Ruffo como Refugio y José María Torre, Alejandro Nones y Mane de la Parra como los hermanos Chavero. 10 años después, la historia que produce José Alberto Castro está de regreso con una segunda parte que incluye en su elenco a la mayoría de los actores que conformaron su reparto original, entre ellos Ernesto Laguardia, África Zavala, Maribel Guardia y Raquel Garza. A modo de aperitivo, el productor de la telenovela compartió recientemente a través de las redes sociales un video en el que se destapan las primeras imágenes y se desvelan quiénes son los nuevos actores que se unen al elenco de la esperada secuela de Corona de lágrimas. "La historia de Corona de lágrimas continúa. Conocerás a nuevos personajes que llenarán esta historia de momentos de felicidad, intriga y mucho drama. Vienen muchas sorpresas para ti en esta segunda temporada", dice la voz en off que acompaña las imágenes del video. ¿Quiénes se unen a Corona de lágrimas 2? Además de las que ya conoce el público de la anterior temporada, la continuación de Corona de lágrimas acogerá entre sus tramas a una nueva familia con un nuevo drama familiar que dará mucho de qué hablar y que está encabezada por los actores René Strickler y Sharis Cid. "Mi personaje está espectacular. Creo que me van a odiar, pero regreso con lo que yo quería que es una mujer con muchos matices, que por circunstancias de la vida –que ya van a conocer porque no les puedo contar mucho–, sufre pero a la vez es villana pero a la vez hace sufrir a Refugio, que es Victoria Ruffo. Imagínate, ¿yo hacer sufrir a Victoria Ruffo? Estoy tan emocionada", compartió meses atrás Sharis en una entrevista con el reportero mexicano Eden Dorantes. Nueva familia en Corona de lágrimas 2 Nueva familia en Corona de lágrimas 2 | Credit: Corona de lágrimas 2 Esta nueva familia también tendrá como integrantes a Claudia Zepeda y a Sebastián Poza, el hijo de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, cuyos personajes prometen derramar muchas lágrimas. "Es una historia bien dramática, la verdad es que ahora sí me está tocando hacerla de puro llorar, pura tristeza y puro enojo también", avanzó meses atrás Sebastián en una entrevista. Otra de las novedades del elenco de Corona de lágrimas 2 es la participación de la actriz mexicana Ana Belena, quien hará pareja con el personaje interpretado por Nones. Ana Belena Ana Belena y Alejandro Nones en Corona de lágrimas 2 | Credit: Corona de lágrimas 2 Geraldine Bazán también se suma al reparto de la continuación de Corona de lágrimas para dar vida a Olga, personaje que hace diez años fue interpretado por Adriana Louvier. Geraldine Bazán Geraldine Bazán en Corona de lágrimas 2 | Credit: Corona de lágrimas 2 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La niña Lara Campos es otro de los rostros nuevos que aparecerán en Corona de lágrimas 2. Laura Campos La niña Lara Campos en Corona de lágrimas 2 | Credit: Corona de lágrimas 2 La telenovela se estrenará en México durante la segunda mitad del año.

