Corona de lágrimas 2: las fotos del reencuentro de sus protagonistas y los detalles de la segunda parte Victoria Ruffo, José María Torre, Alejandro Nones y Mane de la Parra protagonizan la continuación de la exitosa telenovela de Televisa que comenzará a grabarse este lunes. Corona de lágrimas 2 Corona de lágrimas 2 | Credit: Twitter José Alberto Castro La segunda parte de la telenovela Corona de lágrimas ya es una realidad. El próximo lunes 6 de diciembre, iniciarán en México las grabaciones de este esperado melodrama que protagoniza la reconocida actriz mexicana Victoria Ruffo bajo la producción de José Alberto Castro. El productor del melodrama se reunió este jueves en las instalaciones de Televisa San Ángel con el elenco que participará en la continuación de la exitosa historia, entre ellos los hermanos 'Chavero', Alejandro Nones, José María Torre y Mane de la Parra, para ultimar los detalles. A modo de aperitivo, José Alberto Castro compartió a través de las redes sociales la esperada imagen del reencuentro de la familia Chavero, integrada por Refugio (Ruffo) y sus tres hijos: Edmundo (Torre), Ignacio (De la Parra) y Patricio (Nones); 10 años después. "Los Chavero al final juntos", escribió el productor junto a la instantánea. Corona de lágrimas Victoria Ruffo, José María Torre, Mane de la Parra, Alejandro Nones y el productor José Alberto Castro | Credit: Twitter José Alberto Castro Esta no fue, sin embargo, la única foto que se compartió en las redes sociales. África Zavala, quien volverá a formar parte del elenco de la telenovela, también se dejó ver desde Televisa San Ángel acompañada de las actrices Victoria Ruffo y Raquel Garza. Corona de lágrimas Raquel Garza, Victoria Ruffo y África Zavala | Credit: Raquel Garza, Victoria Ruffo y África Zavala Lo mismo que Alejandro Nones, quien presumió de la compañía de sus hermanos. "Estamos de regreso", fueron las palabras con las que el actor compartió la foto. Los hermanos Chavero José María Torre, Mane de la Parra y Alejandro Nones | Credit: Instagram Alejandro Nones Elenco confirmado La segunda parte de Corona de lágrimas contará con el grueso del elenco que forma parte de la primera parte emitida hace una década, como son África Zavala, Ernesto Laguardia, Martha Julia, Maribel Guardia, Lola Merino, Arturo Carmona y Raquel Garza, entre otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La historia Corona de lágrimas 2 es un melodrama familiar adaptado por Jesús Calzada que se centrará en destacar, principalmente, el significado de ser madre y los conflictos, dudas, fallas, amor, aciertos y desaciertos que puede implicar la maternidad. Estreno La continuación de la exitosa telenovela se estrenará en el segundo semestre de 2022.

