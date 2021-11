¿Quién será la nueva Olga en Corona de lágrimas 2? Varias actrices luchan por quedarse con este codiciado personaje que en su día interpretó Adriana Louvier. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Corona de lágrimas Se busca a la nueva Olga Ancira de Corona de lágrimas | Credit: Instagram; Mezcalent; Instagram La segunda parte de Corona de lágrimas, la exitosa telenovela que protagonizó Victoria Ruffo en 2012, comenzará a grabarse próximamente en México con una importante ausencia: la de Adriana Louvier, quien por motivos de trabajo no podrá retomar el personaje de Olga Ancira. "Tengo un compromiso de trabajo previo de dos series que son para plataforma, entonces realmente tanto la producción, el Güero Castro [productor] y yo hicimos como lo posible por poder compaginar los proyectos, [pero] se complicó, fue difícil por las fechas principalmente", explicaba la actriz mexicana semanas atrás por medio de sus historias de Instagram. Tras la baja de Adriana, todos los esfuerzos de la producción que comanda el productor ejecutivo José Alberto Castro se centran ahora en buscar a la nueva Olga Ancira. Diferentes actrices han acudido en los últimos días a las instalaciones de Televisa San Ángel para participar en el casting con el objetivo de quedarse con este codiciado personaje, entre ellas Margarita Magaña, la inolvidable Aída del exitoso melodrama Teresa (2010). Margarita Magaña Margarita Magaña en casting para Corona de lágrimas 2 | Credit: Instagram Gloria Sierra Alejada de las telenovelas desde hace varios años, la actriz mexicana estuvo este lunes en los foros de la empresa mexicana realizando diferentes pruebas para el personaje. Pero no fue la única. Jessica Coch, quien ha dado vida a villanas en exitosos melodramas como Cuando me enamoro (2010) y Un refugio para el amor (2012), también quiso probar suerte. Jessica Coch Jessica Coch en casting para Corona de lágrimas 2 | Credit: Instagram Jessica Coch SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otra de las actrices que se dejó ver en el casting fue Geraldine Bazán. Geraldine Bazán Geraldine Bazán podría participar en Corona de lágrimas 2 | Credit: Instagram Geraldine Bazán De quedarse en el proyecto, la actriz mexicana volvería a compartir set de grabación con Victoria Ruffo, con quien trabajó hace varios años en la exitosa telenovela de Telemundo Victoria (2007). Corona de lágrimas 2 se estrenará el próximo año en México.

