Protagonistas de la telenovela Corona de lágrimas derriten a las redes con su reunión en España, "hermanos de vida" Los actores posaron en la Feria de Sevilla después de pasarse por los Premios Platino en Madrid. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un sinfín de celebridades se han dado cita en España para celebrar la tradicional Feria de Sevilla. Y entre los famosos que ahí se han dado cita salta dos excompañeros del set de la continuación de la exitosa telenovela mexicana Corona de lágrimas que al compartir la foto de su reunión están derritiendo a la red. Se trata del actor y cantante mexicano Mane de la Parra y el también actor y modelo venezolano Alejandro Nones, quienes posaron para una instantánea con un suntuoso palacio a sus espaldas y bailaoras flamencas con su faldas al vuelo. "Noche de Feria y rebujitos con mi hermano Alejandro Nones !Hermanos de vida!", exclamó de la Parra al compartir la imagen este martes en Instagram. Mane de la Parra Alejandro Nones Credit: IG/Mane de la Parra Fue en 2022 que el productor José Alberto El Güero Castro logró reunir al elenco original de la producción que hace una década protagonizaron Victoria Ruffo como Refugio y José María Torre, Alejandro Nones y Mane de la Parra como los hermanos Chavero. 10 años después, la historia que produce José Alberto Castro está de regreso con una segunda parte que incluye en su elenco a la mayoría de los actores que conformaron su reparto original, entre ellos Ernesto Laguardia, África Zavala, Maribel Guardia y Raquel Garza. Alejandro Nones también compartió este divertido video bailando con Celinés Toribio durante la gala de la décima entrega de los Premios Platino celebrada el pasado 22 de abril en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su segunda versión que se estrenó el 29 de agosto pasado, Corona de lágrimas contó con un elenco formado por la mayoría de los actores que participaron en la primera versión del 2012: entre ellos Ernesto Laguardia, África Zavala, Maribel Guardia y Raquel Garza.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Protagonistas de la telenovela Corona de lágrimas derriten a las redes con su reunión en España, "hermanos de vida"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.