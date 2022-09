Corona de lágrimas, 10 años después: así ha cambiado su elenco Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Victoria Ruffo Credit: Televisa (x2) Las lágrimas de Refugio (Victoria Ruffo) volvieron a apoderarse desde este lunes 29 de agosto de la televisión mexicana con el estreno de la esperada segunda temporada de Corona de lágrimas, que reúne a su elenco original 10 años después. Así han cambiado sus protagonistas de la primera a la segunda temporada. Empezar galería Victoria Ruffo Victoria Ruffo Credit: Televisa (x2) "Me siento igualita", dijo entre risas la actriz mexicana durante la presentación a medios de comunicación de la telenovela. "Me siento muy contenta de poder seguir haciendo este personaje, de poder tener otra vez a mis hijos conmigo y de poder llevarle al público una historia donde se van a entretener, donde van a sufrir y a disfrutar las actuaciones de todos los actores". 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Alejandro Nones Alejandro Nones Credit: Televisa (x2) "Tener la oportunidad de contar qué paso con estos personajes 10 años después yo creo que es simplemente un regalo de la vida que no paro de agradecerlo y de disfrutarlo", aseveró el actor venezolano. "Llegar al set en esta segunda parte fue disfrutarlo desde otro lugar porque era puro placer, sabíamos que estar ahí era un momento especial porque era un regalo". 2 de 7 Ver Todo José María Torre José María Torre Credit: Televisa (x2) "Antes de que acabara la primera temporada nos juntamos con 'El Güero' [productor] y le dijimos: 'Échale unos 20 capitulitos más, estírala más porque queremos seguir trabajando juntos'. Y obviamente nos dice 'El Güero': 'No, así está la historia, ahí termina y ahí se acabó'. Entonces realmente creo que todos nos quedamos con este gusanillo de volver a conectar, de volver a trabajar juntos", aseveró el actor mexicano. "[Cuando] bajamos la guardia y lo dejamos pasar de repente llegó la llamada después de 10 años de 'El Güero'". 3 de 7 Ver Todo Anuncio Mane de la Parra Mane de la Parra Credit: Televisa (x2) "Espero que así como la gente atesoró esta historia hace 10 años y nos dio la oportunidad de entrar a su hogar y a su corazón ojalá en esta segunda parte pase lo mismo porque le estamos poniendo el nuestro [el corazón] para tratar de tocar el suyo", comentó el actor mexicano. 4 de 7 Ver Todo Ernesto Laguardia Ernesto Laguardia Credit: Televisa (x2) "Rómulo viene más malo que nunca, pero también siento yo que muy simpático", avanzó el actor mexicano. "Viene peor que nunca". 5 de 7 Ver Todo Maribel Guardia Maribel Guardia Credit: Televisa (x2) "Fue muy emocionante para todos los que estuvimos en la primera reencontrarnos, que todos estemos vivos también porque pasan de un día para otro muchas cosas, y aquí estábamos todos reunidos", aseveró la actriz costarricense. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio África Zavala África Zavala Credit: Televisa (x2) La actriz mexicana retoma 10 años después el personaje de Lucero. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

