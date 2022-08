Las claves de Corona de lágrimas 2: así continúa su historia 10 años después Cuándo y cómo surgió la idea, la emoción del reencuentro, el reto de igualar el éxito de la primera parte, ¿habrá tercera temporada? Los detalles de la segunda temporada de Corona de lágrimas, que se estrena este lunes en México, al descubierto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Corona de lágrimas Corona de lágrimas 2 | Credit: TelevisaUnivision Se había visto en otros países con Sin senos sí hay paraíso o Pasión de gavilanes 2, por mencionar algunos ejemplos; pero nunca había sucedido algo similar en los melodramas mexicanos. Hasta ahora. La segunda temporada de Corona de lágrimas, que este lunes se estrena en México a las 6:30 de la tarde por Las Estrellas, marca un hito en la televisión mexicana al ser la primera telenovela de TelevisaUnivision en contar con una secuela que reúne a su elenco original 10 años después. "Es la primera vez que me pasa esto", expresó emocionada su protagonista, Victoria Ruffo, durante la presentación a medios de comunicación del melodrama. "Yo la verdad nunca lo había visto esto que está sucediendo en una novela, que después de 10 años te vuelvas a juntar, que esté todo el equipo, que esté todo el reparto, que estemos juntos después de 10 años". La idea de producir una segunda temporada, confesó su productor ejecutivo José Alberto Castro, "fue algo que quisimos levantar de tiempo atrás", pero tuvieron que pasar 10 años "para poder lograrlo". "Cuando me dieron luz verde yo dije 'ojalá sigan vivos o por lo menos que se vean bien", bromeó. "Es un proyecto que teníamos desde hace mucho tiempo concebido en nuestras mentes y que peleamos mucho [para que se lograra]", reiteró Ruffo. En realidad, el deseo de los actores de seguir desarrollando esta historia estuvo patente desde antes de que finalizaran las grabaciones de la primera parte en 2012. "Antes de que acabara la primera temporada nos juntamos con 'El Güero' [productor] y le dijimos: 'Échale unos 20 capitulitos más, estírala más porque queremos seguir trabajando juntos'. Y obviamente nos dice 'El Güero': 'No, así está la historia, ahí termina y ahí se acabó'. Entonces realmente creo que todos nos quedamos con este gusanillo de volver a conectar, de volver a trabajar juntos", aseveró José María Torre, quien interpreta a Edmundo Chavero. "[Cuando] bajamos la guardia y lo dejamos pasar de repente llegó la llamada después de 10 años de 'El Güero'". Llegar al set en esta segunda parte fue disfrutarlo desde otro lugar porque era puro placer, sabíamos que estar ahí era un momento especial porque era un regalo — Alejandro Nones Corona de lágrimas Corona de lágrimas 2 | Credit: TelevisaUnivision Para Alejandro Nones, quien da vida a Patricio, poder tener la oportunidad de contar qué pasó con estos personajes 10 años después "es simplemente un regalo de la vida" que no para de "agradecerlo". "Llegar al set en esta segunda parte fue disfrutarlo desde otro lugar porque era puro placer, sabíamos que estar ahí era un momento especial porque era un regalo". Algo en lo que también coincide Maribel Guardia, quien retoma el personaje de Julieta. "Fue muy emocionante para todos los que estuvimos en la primera reencontrarnos y que todos estemos vivos también porque pasan de un día para otro muchas cosas y aquí estábamos todos reunidos", aseveró. "Ha sido un gozo totalmente [volver a trabajar juntos] después de 10 años", subrayó por su parte Torre. "La verdad es que en la primera la pasamos brutal, hicimos familia, somos amigos todos, tenemos una dinámica muy especial y creo que eso se ve en pantalla y se nota". Yo en ningún momento me sentí como que estaba llegando a una familia ajena. Al contrario. Nos divertíamos mucho — Geraldine Bazán Responsabilidad enorme El productor reconoció que "es una responsabilidad muy grande el poder llevar una segunda parte de esta historia, sobre todo por el éxito que tuvo la primera temporada", pero considera que "hay una base sólida de fans y de gente que estaba muy involucrada con la historia". "Lo que hemos tratado de hacer es poderles traer a esta familia en una temporalidad diferente. Yo espero que lo que hemos hecho de trabajo pueda llegar a los hogares de todos esos seguidores y de los nuevos también y que se involucren con la vida de todos estos Chavero. La familia Chavero para mí es mágica, así como cada uno de los personajes que está involucrado dentro de la historia". Victoria Ruffo Victoria Ruffo es Refugio en Corona de lágrimas 2 | Credit: TelevisaUnivision El mayor reto Aunque "volver a conjuntar a este equipo de actores" no fue una tarea sencilla, Castro destacó que el principal reto fue "poder entender cómo transportar los personajes 10 años después, qué les pudo haber pasado, cómo tenían que haber maduro, qué podía pasar con ellos…". En esta segunda parte, Patricio (Nones), Edmundo (Torre) e Ignacio (de la Parra) enfrentarán nuevas problemáticas propias de la construcción de una vida independiente. "En Patricio ha habido una evolución, una madurez, un entender desde otro lugar la vida, ahora como un padre soltero", avanzó Nones. "Edmundo viene recargado porque Patricio ya aterrizó, se hizo bueno, pero alguien le tenía que meter justamente el picantito y Edmundo viene a ser justamente ese personaje de discordia, que desentona", adelantó Torre. En la primera la pasamos brutal, hicimos familia, somos amigos todos, tenemos una dinámica muy especial y creo que eso se ve en pantalla y se nota — José María Torre José María Torre José María Torre es Edmundo en Corona de lágrimas 2 | Credit: TelevisaUnivision Aunque los hermanos Chavero ya no son los jovencitos inexpertos de la primera temporada, Refugio (Ruffo) no dejará de estar presente en sus vidas y de luchar por su bienestar. "Es un personaje que me gusta porque habla de la unión familiar. Casi todos mis personajes hablan sobre una madre que tiene hijos y que se preocupa por ellos, pero en esta ocasión es una mujer que da la vida por ellos completamente, que sufre con ellos, que quiere verlos triunfar", comentó la actriz mexicana, quien aseguró que en esta temporada tuvieron "mucha más libertad" a la hora de desarrollar sus personajes "porque conocemos de dónde vienen, a dónde van, qué les está pasando. A lo mejor el escritor pone ahí una palabra que Refugio jamás diría y ella lo cambia por algo más coloquial que ella usaría en la vida diaria". Nuevos personajes La segunda temporada de Corona de lágrimas llega recargada con nuevos personajes que se suman a los ya conocidos por el público. Este es el caso de Lázaro interpretado por René Strickler. "Mi familia es nueva en esta historia. Soy un político muy ambicioso con muchos defectos. Mi esposa es Sharis Cid y tengo dos hijastros que son Sebastián Poza y Claudia Zepeda. No quiero adelantar mucho, pero le voy a hacer la vida cuadrito a Victoria y a toda la familia Chavero. La voy a hacer llorar mucho. Ya en el primer capítulo va a llorar por culpa mía", avanzó el actor argentino. René Strickler René Strickler es Lázaro en Corona de lágrimas 2 | Credit: TelevisaUnivision Roxana Castellanos es otra de las actrices que se integran al elenco. "Mi personaje, Leonarda, es la mejor amiga de Lucero (África Zavala), que es la hija de Julieta (Maribel Guardia). Ayudará mucho a que esta Corona de lágrimas no sea tan de lágrimas", contó la actriz y comediante. Quien también se une al elenco de Corona de lágrimas 2, pero en su caso con un personaje que ya existía en la anterior temporada, Olga, es Geraldine Bazán. "Es un elenco conformado con tanto amor desde hace 10 años que tenían tantas ganas de volver que nos recibieron de verdad con los brazos abiertos. Yo en ningún momento me sentí como que estaba llegando a una familia ajena. Al contrario. Nos divertíamos mucho", aseveró. Es un proyecto que teníamos desde hace mucho tiempo concebido en nuestras mentes y que peleamos mucho [para que se lograra] — Victoria Ruffo Geraldine Bazán Geraldine Bazán es Olga en Corona de lágrimas 2 | Credit: TelevisaUnivision Tercera temporada Aunque aún no hay nada decidido, el productor de la telenovela no descarta que Corona de lágrimas pueda tener una tercera temporada. "Creo que es una franquicia fuerte, es sólida como imagen, como contenido. Habría que ver cómo es el desenlace que va teniendo ahorita esta etapa de la familia", aseveró. "Pero espero que no sea en 10 años", agregó entre risas. Por lo pronto, todas las expectativas están puestas en esta segunda temporada que aterriza hoy en México –a Univision llegará pronto– y que todos sus involucrados confían en que sea del agrado del público. "Espero que así como la gente atesoró esa historia hace 10 años y nos dio la oportunidad de entrar a su hogar y a su corazón ojalá en esta segunda parte pase lo mismo porque le estamos poniendo el nuestro [corazón] para tratar de tocar el suyo", concluyó Mane de la Parra, Nachito en la historia. Así continúa Corona de lágrimas Han pasado diez años desde que Rómulo Ancira (Ernesto Laguardia) fue puesto en prisión debido a los crímenes que cometió. Desde entonces, la familia Chavero ha sorteado la vida y sobrellevado las consecuencias de sus buenas y malas decisiones. La partida de Olga (Geraldine Bazán) a España, junto a Mercedes (Lola Merino), su madre, las ha separado por completo de los Chavero, aun así, las cosas poco a poco han ido tomando su nivel y su lugar para todos. Refugio (Victoria Ruffo) logró rehacer su vida al lado del honesto y galante juez Julián Corona (Pedro Moreno), tienen diez años casados y han logrado un sólido matrimonio, lleno de amor y devoción. Tienen su hogar en Coyoacán, el cual comparten con Patricio (Alejandro Nones), su hijo más grande, pues por su trabajo tiene que salir de viaje con frecuencia y Refugio no quiere que su nieta, a quién llaman Petita (Lara Campos) de cariño, esté sola o al cuidado de extraños. Corona de lágrimas Corona de lágrimas 2 | Credit: TelevisaUnivision Petita adora a su papá y a su abuela, a quien llama mamá Cuquita, además considera a Julián como su abuelo. Conforme han pasado los años, a la niña se le ha hecho una obsesión conocer a Olga, su madre, a quien nunca volvió a ver desde que se fue a España y la dejó bajo la tutela de Patricio, su padre. Cuando las autoridades desmantelan el bufete Ancira, los abogados que ahí trabajaban tienen que dar cuentas a la justicia, por lo que Patricio recibió como pena la suspensión de su cédula profesional durante diez años. Impedido para litigar, desde entonces ha sobrevivido dando asesoría legal a pequeñas empresas, lo que le impide pasar más tiempo con su hija, a la que adora, y cuyo amor lo redime de sus errores del pasado. Edmundo (José María Torre) vive con su adorada esposa Lucero (África Zavala) en la que era la casa de Julieta (Maribel Guardia). La suerte no le sonríe al segundo hijo de Refugio pues, por sus antecedentes delictivos, sólo consigue trabajos eventuales; esto genera conflictos con Julieta, su suegra, quien lamenta las estrecheces económicas que su hija padece a su lado. Sumado a que, años atrás, perdieron al hijo que esperaban por culpa de un ataque criminal dirigido a Edmundo. Sólo el amor que se tienen, a pesar de todo, los ha hecho permanecer unidos. Por su parte, Ignacio (Mane de la Parra) vivió un tiempo en Italia con Chelito (Cassandra Sánchez Navarro), su novia, pero poco a poco la nueva profesión de ella y los estudios de él los separan y enfrían su relación; al final, terminan y Nacho regresa a México, sin importarle dejar trunca su carrera de ingeniero. Ignacio continúa trabajando para doña Martina (Raquel Garza) en una nueva refaccionaria que ella adquiere con la herencia de Isaías, su padre. Nachito, como siempre, es el hijo más amoroso de Refugio y vive al pendiente de su madre. Mane de la Parra Mane de la Parra es 'Nachito' en Corona de lágrimas 2 | Credit: TelevisaUnivision Julián Corona hace un inesperado viaje a Ensenada, donde viven sus hijos Renato (Sebastián Poza) y Rebeca (Claudia Zepeda), producto de su primer matrimonio. Tras varios días sin saber de nada de su esposo, Refugio viaja a Ensenada para descubrir la dolorosa noticia que Julián fallece en extrañas circunstancias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A partir de entonces, la vida de Refugio da un giro, pues además de afrontar la pérdida de su esposo; Diana (Sharis Cid), la ex esposa de Julián, le informa que Julián heredó a sus hijos la casa en la que vive. Sin ánimo de contradecir la última voluntad de su esposo, Refugio decide entregar la casa a los mellizos y volver a la vecindad, donde vivió antes de conocer al juez. Mientras tanto, en Madrid, Olga cuida de Mercedes, a quien aqueja una grave enfermedad, un cáncer que amenaza con terminar su vida. Inesperadamente, Mercedes le pide complacerla con un último deseo: ver de nuevo a su nieta antes de morir. La sola idea de volver a enfrentarse al pasado y contactar a Patricio, reactivan en Olga su condición bipolar. Olga es novia de Íñigo (Carlos Velasco), un madrileño, hijo de una familia de abolengo venida a menos, quien desea acompañarla en el viaje para traer a su hija a España. Paralelo a esto, Patricio recién se compromete con Fernanda (Ana Belena) y próximamente se casarán. En tanto, los planes de Olga desestabilizan su vida y sus proyectos, pero a la vez desea que su hija pueda por fin conocerla, aunque tiene temores de lo que pueda resultar de ese encuentro. Alejandro Nones Alejandro Nones es Patricio en Corona de lágrimas 2 | Credit: TelevisaUnivision Refugio sigue siendo una fortaleza incondicional para sus hijos, que en esta etapa de sus vidas enfrentan nuevos retos y conflictos, pero el amor y solidaridad de la familia Chavero, y muy en especial el ejemplo de Refugio, los habrá de unir en un solo esfuerzo cuando tengan que enfrentarse nuevamente a Rómulo Ancira, quien burla a la justicia mediante trampas e influencias; primero consigue su libertad condicional y luego su exoneración. Rómulo tiene como objetivo recuperar prestigio y fortuna, pero igualmente vengarse de Patricio, pues 10 años de prisión lo han llevado a acumular suficiente odio y rencor en su contra. Con el riesgo que representa la inminente venganza de Rómulo para la seguridad y la felicidad de su adorada nieta, Refugio se crece ante los infortunios, decidida a proteger a sus hijos, y en especial a Petita, lo que se vuelve crucial cuando Patricio resulta ser pieza clave en el nuevo juicio en contra de Rómulo. Una vez más, Refugio enfrentará con decisión y entereza los sufrimientos y sacrificios que implica ser madre, pero igualmente gozará de las alegrías y satisfacciones que conlleva su triunfo contra la adversidad.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Las claves de Corona de lágrimas 2: así continúa su historia 10 años después

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.