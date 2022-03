Corazón guerrero con Alejandra Espinoza ¡lanza su primer video promocional! La telenovela, que marca el debut como protagonista de la carismática actriz y conductora mexicana, se estrenará en México el 28 de marzo a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco, protagonistas de Corazón guerrero | Credit: TELEVISA Alejandra Espinoza se ha hecho querer en el set de grabación de la telenovela Corazón guerrero entre sus compañeros de trabajo. "La belleza la tienes pero lo profesional ¡guau!", expresaba semanas atrás la actriz mexicana Ana Martín, quien da vida a su abuela en la ficción. Pero la verdadera prueba de fuego para la carismática conductora y actriz mexicana en su esperado debut como protagonista en TelevisaUnivision llegará el lunes 28 de marzo cuando por fin se estrene en México el melodrama y el público y los medios de comunicación comiencen a juzgar su trabajo. A menos de un mes para que salga al aire, TelevisaUnivision lanzó recientemente en México a modo de aperitivo el primer video promocional de la telenovela que engalanan Gonzalo García Vivanco, Rodrigo Guirao y Christian de la Campa bajo la producción de Salvador Mejía. En el primer avance del melodrama aparecen en pantalla los personajes principales de la ficción, entre ellos por supuesto su pareja protagónica interpretada por Espinoza y Vivanco. "Cada latido reclama sus derechos, cada luz lleva su sombra, cada familia guarda un secreto, cada pasión resuena en el alma y en cada lucha el arma más poderosa es el amor", dice la voz en off que acompaña al primer video promocional de la telenovela. Corazón guerrero narra la historia de tres hermanos, Jesús (Vivanco), Damián (Guirao) y Samuel (de la Campa), quienes al morir su padre son separados y entregados en adopción a distintas familias. Tiempo después, Jesús logra volver a reunirse con sus hermanos y, frente a la tumba de su padre, juran castigar a Augusto Ruíz Montalvo (Diego Olivera), quien destruyó a su familia. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, protagonista de Corazón guerrero | Credit: TELEVISA "Es un personaje muy real, no es el típico personaje protagónico de la mujer que se deja. Mi personaje es Mariluz [y] es justamente eso, es un ser de luz, es una persona que donde quiera que está llena de buena vibra, alegra a las personas", avanzaba Espinoza a mediados de enero a la prensa sobre su personaje durante del inicio de grabaciones del melodrama. Alejandra Natalia Esperón, Ana Martín y Alejandra Espinoza en Corazón guerrero | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela, que en Estados Unidos no comenzará a emitirse hasta después del verano, también cuenta con las actuaciones de Gaby Spanic, Natalia Esperón, Altair Jarabo, Diego Olivera, Sabine Moussier, Oka Giner, Josh Gutiérrez y René Casados, entre otros.

