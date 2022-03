Corazón guerrero: quién es quién en la telenovela de TelevisaUnivision que protagonizan Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Corazón guerrero Credit: TELEVISA (x4) En la búsqueda de justicia, tres hermanos descubrirán la fuerza del amor verdadero en Corazón guerrero, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que cuenta con las actuaciones protagónicas de Alejandra Espinoza –quien debuta como protagonista en esta historia–, Gonzalo García Vivanco, Rodrigo Guirao y Christian de la Campa. El melodrama producido por Salvador Mejía, en el que también participan Altair Jarabo, Diego Olivera, Gaby Spanic, Ana Martín, Natalia Esperón y Sabine Moussier, entre un gran elenco, se estrena en México el lunes 28 de marzo a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas, mientras que en Estados Unidos se verá durante la segunda mitad del año por Univision. Su tema musical principal, 'Espacio en tu corazón', lo interpreta el cantante español Enrique Iglesias. La telenovela cuenta con un total de 80 capítulos. Conoce a los personajes de esta esperada historia. Empezar galería Mariluz García- Alejandra Espinoza Espinoza Credit: TELEVISA Mariluz es una mujer decidida e independiente que no se deja doblegar por las adversidades, que lucha y sale adelante con optimismo y valentía. Buscando superarse, estudia una carrera en línea. A pesar de la ausencia de su padre; Guadalupe, su amorosa madre, y Conchita, su abuela y maestra de vida, le han brindado un hogar estable. Cuando Mariluz descubre que su novio Isaías la engaña, decide no volver a confiar en ningún hombre, pero el corazón la traiciona y termina enamorada de Jesús Guerrero, un hombre con grandes secretos que pondrán a prueba su amor. 1 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Jesús Guerrero- Gonzalo García Vivanco Gonzalo Credit: TELEVISA Desde niño, Jesús hizo dos promesas: mantener unidos a sus hermanos y nunca olvidar el nombre de quien provocó la muerte de su padre y destruyó a su familia. Cuando logra reunir a sus hermanos, Jesús debe domar el espíritu rebelde de Damián y enseñar a Samuel que es capaz de conseguir lo que desea. A su primo adolescente, Adrián, lo inspira a luchar para convertirse en un hombre de bien. Aunque el pasado de Jesús es un misterio, su presente está definido por la venganza y decide atacar a su enemigo donde más le duela: sus hijas. Esta guerra lo llevará a un punto donde tendrá que debatirse entre el amor y la venganza cuando Mariluz le roba el corazón y Carlota le anuncia que va a darle un hijo. El plan de venganza da un giro y los Guerrero lucharán para llevar a Augusto Ruiz Montalvo ante la justicia para que pague por sus crímenes. 2 de 13 Ver Todo Damián Guerrero- Rodrigo Guirao Guirao Credit: TELEVISA Damián, el hermano mediano, es impulsivo, aguerrido y sinvergüenza. Audaz y osado en el amor. De alma libre, no puede permanecer quieto en un lugar. Tras perder a su familia, acabó viviendo en las calles, donde aprendió la ley del más fuerte para sobrevivir, hasta terminar preso. Gracias a Jesús sale de la cárcel, pero le cuesta aceptar normas ya que no sabe vivir en familia. Sólo se queda por el tema de la venganza. Le parece justo apropiarse de Domenica, la hermosa y fina hija del hombre poderoso que destruyó a su padre. Su inestabilidad para las relaciones amorosas y saber que su relación con Domenica lastima a su hermano menor, hacen casi imposible el noviazgo. Al final, el amor se impone y, como un Guerrero, Damián descubrirá la fuerza con la que unen los lazos de sangre. 3 de 13 Ver Todo Anuncio Samuel Guerrero- Christian de la Campa Campa Credit: TELEVISA Samuel, el hermano menor, creció bajo el yugo de un hombre cruel, sin modales ni educación. Nunca aprendió a leer. Dice las cosas como las siente y no sabe controlar sus impulsos. Al conocer a Domenica, la ve como a un ángel que desborda belleza y bondad; razón por la que se niega a usarla como objetivo de su venganza, generándole enfrentamientos con Damián. Enamorarse de ella dotará a Samuel de un espíritu de superación. Su ingenuidad y falta de experiencia, lo lleva a aceptar las enseñanzas de Selena, una joven bailarina, franca, abierta y sin tabúes, con quien vivirá sus primeras experiencias amorosas. Al ser el menor, sus hermanos siempre buscan protegerlo, pero como buen Guerrero, Samuel irá adquiriendo la fortaleza para librar sus propias batallas. 4 de 13 Ver Todo Carlota Ruiz- Altair Jarabo Altair Jarabo Credit: TELEVISA Primogénita de Augusto. Desde niña, Carlota ha contado con el apoyo de su padre, a quien manipula con su problema emocional. Y es que Augusto la sobreprotege debido al trauma que sufrió de niña cuando presenció la escalofriante muerte de su madre. Carlota convence a su papá de apoyar su relación con Jesús, el mecánico del taller de enfrente, a quien idealiza y convierte en su obsesión, hasta querer convertirse en su esposa. Su inestabilidad emocional se verá desbordada al atentar contra Mariluz, su rival en amores. 5 de 13 Ver Todo Guadalupe García- Natalia Esperón Natalia Esperón Credit: TELEVISA Guadalupe es una madre soltera que lucha para sacar adelante a su hija Mariluz, a quien ha rodeado de amor y cuidados. Se entregó por amor a Augusto Ruiz Montalvo, el dueño de la Finca donde ella era jornalera. Cuando él amenaza con deshacerse de cualquier hijo bastardo, ella decide ocultar su embarazo bajo el más absoluto secreto. Enamorarse del hombre equivocado es la maldición de las García, hasta que Guadalupe conoce a Heriberto Villalba, un caballero que se gana su corazón. Los prejuicios de Guadalupe y el acoso de Augusto serán los obstáculos que ella tendrá que vencer para lograr su amor. 6 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 'Conchita' García- Ana Martín Ana Martín Credit: TELEVISA La matriarca de las García es de carácter fuerte y recia como un roble, pero de gran corazón. Ella también tuvo que sacar adelante a su hija sin el apoyo de un hombre. Su historia se repitió con Guadalupe, quien puso los ojos en su niño Augustito a quien Conchita cuidó como a un hijo desde muy pequeño.

Mariluz, su nieta, es su gran orgullo y tratará de evitar que puedan destrozarle el corazón. El destino la sorprende cuando conoce a don Abel, con quien vivirá un amor otoñal, basado en la alegría, la ternura y la complicidad con la que se confabularán para ayudar a los demás. 7 de 13 Ver Todo Augusto Ruiz- Diego Olivera Olivera Credit: TELEVISA Acostumbrado a ejercer el poder, Augusto hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, en su familia y en sus negocios. Es amoroso y consentidor con sus hijas, Carlota, Domenica y Emma, a quienes adora por encima de todo. Se casó con Victoriana por ambición y prestigio social; aunque fue Guadalupe su verdadero amor de juventud, por lo que ahora se niega a permitir que sea de otro hombre. Hace años le destruyó la vida a Octavio Sánchez, un capataz al que despojó de sus tierras. Ahora, teme que sus hijos y su viuda, estén tratando de perjudicarlo y decide buscarlos para eliminarlos. Augusto no imagina que están justo frente a su casa como aparentes mecánicos de apellido Guerrero decididos a destruirlo para consumar su venganza y reclamar justicia. 8 de 13 Ver Todo Victoria Peñalver- Sabine Moussier Sabine Moussier Credit: TELEVISA Siempre cuidando las apariencias, representa el papel de la esposa perfecta, ocultando su vida vacía y carente de amor. Para calmar sus necesidades de mujer, mantiene una relación clandestina con Federico, el sobrino de su marido Augusto. Aunque aparenta ser una buena madre, convive poco con sus hijas. Se enorgullece de Doménica, pero reniega de Emma, quien se encuentra enferma. Se opone rotundamente a la relación de sus hijas con simples mecánicos y hará lo necesario para apartarlas de esos arribistas. A Carlota, su hijastra, la considera un peligro por su desequilibrio emocional. 9 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Domenica Ruiz- Oka Giner Oka Giner Credit: TELEVISA Hija de Augusto y Victoriana. Es sensata, generosa y conciliadora, con una sincera preocupación hacia los demás. Se negó a trabajar para su padre en un afán de hacer alas propias, pero su novio Iker provoca que la deporten y, por esta razón, debe regresar. Cuando conoce a Samuel y a Damián, ambos hermanos logran impresionarla. En Samuel reconoce al hombre bueno y trasparente, a quien ofrece enseñar a leer. Damián, en cambio, se acerca a ella con audacia y pronto le roba el corazón, aunque hay algo de él que la inquieta. Domenica estará dividida entre los dos hermanos, pero sólo uno conseguirá su amor. 10 de 13 Ver Todo Emma Ruiz- Karena Flores Karena Flores Credit: TELEVISA Hija menor de Augusto y Victoriana. Hace videos de moda y belleza para redes sociales y participa en competencias de baile con su grupo de amigas. Sin embargo, tiene serios problemas de inseguridad debido a los continuos ataques de su hermanastra y a la falta de amor y atención por parte de su madre. La influencia de sus amigos empieza a adentrarla al alcohol, lo cual la pone en situaciones de riesgo debido a que padece diabetes.

Cuando conoce a Adrián, primero chocan por decirse sus verdades, pero después se enamoran. 11 de 13 Ver Todo Adrián Guerrero- Sian Chiong Sian Credit: TELEVISA El primo adolescente de los Guerrero es un joven vivaz, fan del rap y con un amplio sentido de lealtad. Creció en un internado para niños sin hogar, donde lo encuentra Jesús, quien le hace saber que cuenta con una familia y que es un Guerrero, igual que ellos. Nunca más estará solo. Alcanza a despedirse de Amelia, su madre, que fue recluida en una clínica para enfermos mentales, por eso no pudo cuidar de él. Decide estudiar Derecho para combatir las injusticias. Aunque Emma, la hija menor de Augusto, al principio le cae mal, termina enamorado de ella. Adrián luchará para ayudarla a superar sus problemas con el alcohol y a recuperar su autoestima. 12 de 13 Ver Todo Heriberto Marcelino- René Casados René Strickler Credit: TELEVISA Representante por excelencia del amor romántico, sincero y profundo. Sus diálogos son elocuentes, rimbombantes, cargados de verdad y sentimiento. Es un caballero amante a la antigua, con tintes poéticos. La divertida y romántica historia de amor que surge entre él y Guadalupe, logra que ella abra de nuevo su corazón a un amor basado en valores, respeto y sentimiento verdadero.

