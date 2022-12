Corazón guerrero cautiva en su estreno por Univision, pero muchos piden "que la pongan en la noche" Muchos televidentes han querido ver la telenovela que protagoniza Alejandra Espinoza y no han podido debido al horario en el que se transmite. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Univision estrenó este martes 6 de diciembre a las 3 p. m., hora del Este, la telenovela Corazón guerrero, historia que marca el debut como protagonista de la carismática conductora y actriz mexicana Alejandra Espinoza. "Tengo mucho miedo de que se estrene acá en Estados Unidos porque acá la gente me conoce, la gente no me deslinda de Alejandra Espinoza, se les hace muy difícil verme en pantalla y que no sea yo", se sinceraba Espinoza antes del estreno. "Creo que me van a juzgar desde otra perspectiva, no tanto del hecho de que no la conocemos y por qué está ahí, sino que no van a poder separar a Alejandra Espinoza de Mariluz por lo menos en los primeros capítulos". Los comentarios que dejaron a través de las redes sociales los televidentes que sintonizaron Univision para ver la telenovela no pudieron ser, sin embargo, más positivos. "Me encantó, hace años no veo una telenovela y esta se ve diferente y la actuación de Alejandra de 10", comentó una persona. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, protagonista de Corazón guerrero | Credit: Mezcalent "Tengo mucho que no miro novelas, pero quise darle una oportunidad a la tuya y por lo que vi hoy creo que me va a gustar", escribió otra. "Me encanta, el elenco de primera", se puede leer en otro de los comentarios. Quejas por el horario Muchos televidentes han querido ver la telenovela y no han podido debido al horario en el que se transmite, lo que ha generado muchas quejas a través de las redes sociales. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en una escena de Corazón guerrero | Credit: Mezcalent "Qué mala onda de Univision, ¿por qué la pone en ese horario? Yo no podré verla porque trabajo", "¿Por qué a esa hora? Yo no puedo, la hubieran puesto en la noche" o "Me gustaría que Univision la pusiera en horario estelar para poder verla", han sido algunos de los comentarios que se han publicado al respecto. La respuesta de Alejandra La que fuera ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina también ha recibido muchas preguntas y comentarios en redes sobre el horario en el que se emite la telenovela. "Ale, ¿por qué saldrá la novela tan temprano?", le preguntaron. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, protagonista de Corazón guerrero | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No sé, esas son cositas que yo no decido, yo no decido los horarios", respondió. "Pero sí estoy contenta de que finalmente sale, estoy feliz de que finalmente van a tener la oportunidad de verla, de disfrutar de esta historia", expresó.

