Televisa presenta Contigo sí, su nueva telenovela tradicional basada en un clásico del género El productor de Televisa Ignacio Sada (Sin tu mirada, Quererlo todo) presentó este miércoles al público y a los medios de comunicación a través de una conferencia de prensa vía Zoom a la que asistió People en Español Contigo sí, su nueva telenovela. Protagonizada por Alejandra Robles Gil, Danilo Carrera y Brandon Peniche, el melodrama es una nueva versión de Viviana, la exitosa historia que protagonizó Lucía Méndez en 1978. "Viviana fue una novela sumamente poderosa, novedosa, marcó el lanzamiento de Lucía Méndez como actriz protagónica; posteriormente se hizo una versión que estuvo de alguna manera basada en la versión de Viviana que era Camila (1998) y dijimos ya pasó mucho tiempo, ¿por qué no darle a las nuevas generaciones esta historia que es tan rica, tan poderosa, tan entrañable más que nada porque mueve muchas fibras? Y sobre todo los personajes son muy humanos, sufren conflictos actuales", comentó el productor. "Es una telenovela que se ha venido trabajando a conciencia para poderla hacer congruente, claro, sin transgredir el género porque una telenovela así es: es un espacio para soñar, para entretener, es un melodrama". Telenovela tradicional "El horario de las 4:30 de la tarde es un horario muy familiar, es un horario de la novela tradicional –no necesariamente rosa, como siempre lo apunto–, pero sí una novela tradicional y esto implica el que el ama de casa se pueda sentar cómodamente en compañía de los hijos y de toda la familia a ver el producto", compartió su productor, Ignacio Sada. Alejandra Robles Gil El melodrama marca el debut como protagonista de la actriz mexicana. "Para mí es una gran oportunidad que había buscado y trabajado mucho tiempo, pero más que el hecho de lo que representa en mi carrera como tal yo creo que lo que me deja este personaje es todo lo que yo tengo para aprenderle a este ser tan aguerrido, tan bondadoso, con una capacidad inmensa de amar. Me siento bendecida de poder darle vida a este personaje tan brillante", aseguró. "Estoy muy agradecida con Nacho por haberme dado esta oportunidad y también con todo el equipo. Tenemos una historia que está adaptada extraordinariamente a la actualidad. Es una historia que de verdad solamente de leerla yo ya quiero saber qué viene y eso me hace sentirme muy feliz de estar interpretando este personaje y de ver todos los personajes. Me encanta darle vida a Ángela por su bondad. Es un personaje de amor y muchas veces estamos acostumbrados a creer que por eso suelen ser personas que puedes como pisotear o que no van a lograr sus metas y justamente Ángela es el ejemplo de que si tú haces todo con amor lo vas a lograr". Danilo Carrera El actor ecuatoriano buscará que el público perdone los errores que cometerá su personaje. "Es alguien que comete muchos errores, tiene ambiciones y ahí es donde entra mi historia con el personaje de Bárbara [Islas], Samanta. Comete ese error [de casarse con ella] cuando ya está casado con el amor de su vida y tiene que pagar el precio. Entonces sí les digo, van a amar a Álvaro, van a odiar a Álvaro y yo me voy a encargar de que lo perdonen y lo quieran hasta el final". Pero, ¿por qué el público debe ver Contigo sí? Danilo lo tiene claro. "La gente debe ver Contigo sí porque tocamos temáticas muy actuales, tenemos la historia en la que hay la trata de blancas, tenemos la historia en la que hay violencia de género, tenemos romance, tenemos acción, tenemos una calidad de producción altísima cuando grabamos escenas en la playa espectaculares donde van a poder viajar con nosotros realmente a un lugar paradisiaco, único, hermoso, y creo que por los personajes. Como dijimos la mayoría, tenemos personajes muy complejos en los que cometemos errores, somos más humanos y se van a identificar con la mayoría. Antes te identificabas o con el bueno o con el malo, ahora te puedes identificar con la mayoría porque cometen errores, porque se equivocan, porque aman, porque quieren, porque sufren, porque hacen daño, porque les hacen daño, entonces Contigo sí es la propuesta perfecta de la televisión moderna y la estamos haciendo con muchísimo cariño para todos ustedes. Brandon Peniche El actor mexicano regresa a Televisa tras varios años dedicado a la conducción en TV Azteca. "[Estoy] muy emocionado, muy agradecido con la vida. De repente no lo vemos, pero poder hacer lo que más amas es un privilegio y nada agradecido, esperando que la gente lo disfrute mucho", expresó. "Estar en esta producción ha sido una gozadera. Realmente nos llevamos espectacular, hay un ambiente lindo y Leonardo es un personaje que he amado muchísimo. Es un personaje muy bueno que lucha por sus ideales, odia la injusticia, que de pronto le va a tocar sufrir porque es una persona que vela por los demás y se olvida de pronto de él mismo y que va a luchar contra todo para poder ser el ángel de la guarda de Ángela". Ernesto Laguardia El actor mexicano llevaba varios años alejado de los melodramas mexicanos. "[Estoy] feliz de estar aquí con este regreso importante para mí en la empresa después de tantos años de sufrir, llorar, reír y emocionarnos en todos estos foros", expresó. Sobre su personaje adelantó: "Gerardo Vega es un gran líder, un hombre fuerte que ha construido todo un emporio, pero que a través de estos grandes amores de su vida, su esposa y su hija, se enfrenta a una realidad diferente. Es un personaje lleno de matices". Anette Michel Tras toda una vida en TV Azteca, la actriz y conductora mexicana debuta ahora en las telenovelas de Televisa. "Yo amo la actuación, adoro conducir, me gusta muchísimo, pero ya tenía mucho tiempo con esas ganas de regresar, de poder interpretar seres humanos tan complejos como Mirta", aseveró. "Es un privilegio poderlo hacer. Estoy superagradecida, muy contenta de formar parte de esta familia". Carina Ricco La viuda de Eduardo Palomo tiene un gran reto en sus manos con el personaje que interpreta en esta historia ya que será víctima de cáncer. "La verdad es que ha sido un placer poder darle vida y mostrar una mujer fuerte, luchona, enamorada de su esposo y una mujer que ha procurado ser madre, esposa, una pintora con sueños, que viene de un matrimonio de mucho amor y de construirse juntos y de pronto la vida la toma por sorpresa con esta enfermedad que ella siente injusta que la vida le ponga esto. A veces la vida no es justa, por lo menos a corto plazo, y creo que Beatriz representa esta mujer sensible, esta madre preocupada por ver que su hija se ha convertido en una persona muy enfocada a las redes y una mujer fría, todo lo contrario a lo que es Beatriz". Bárbara Islas La actriz mexicana explorará el tema de la salud mental a través de su personaje antagónico. "Sí hace muchas maldades, pero como bien decía padece de ansiedad, de ataques de pánico, de estrés, de depresión y creo que muchos de los que nos ven lo tienen, lo viven y a veces ni lo saben, entonces yo creo que a través de ella van a poder identificarse también en esta salud mental que nunca se habla y creo que es momento de hablarlo y de tratarlo". Historia Contigo sí narra la historia de Ángela (Gil), una enfermera y estudiante de medicina que es seducida por Álvaro (Carrera), un joven ambicioso que se casa con ella para luego abandonarla y casarse tramposamente en un matrimonio de conveniencia con Samanta (Islas), la hija de su jefe Gerardo (Laguardia). Ángela conoce a Leonardo (Peniche), un doctor que se enamora de ella y se convierte en su protector. Ángela corresponde al amor de Leonardo, sin embargo, su relación se tensa y complica porque Mirta (Michel), madre de Leonardo, se opone a que su hijo se relacione con una mujer que no es de su clase social. Gran estreno La telenovela se estrenará en México el lunes 11 de octubre a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas.

