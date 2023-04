Conoce a las 4 protagonistas de la telenovela Vencer la culpa La quinta entrega de la exitosa saga Vencer ya tiene a sus cuatro protagonistas femeninas confirmadas. Claudia Martín es una de ellas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Claudia Martín Claudia Martín; protagonistas de Vencer la ausencia | Credit: Mezcalent; TelevisaUnivision Una de las características de Vencer, la exitosa franquicia que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision, es que cuenta con cuatro protagonistas femeninas de diferentes edades. Paulina Goto, Arcelia Ramírez, Jade Fraser y Emilia Berjón tuvieron que Vencer el miedo; Claudia Álvarez, Daniela Romo, Julia Urbini y Valentina Buzzurro el desamor; Angelique Boyer, Erika Buenfil, Arantza Ruiz y Ana Paula Martínez el pasado, y Ariadne Díaz, Mayrín Villanueva, Alejandra Barros y María Perroni la culpa. Ahora cuatro nuevas actrices tendrán que Vencer la culpa en la quinta entrega de esta exitosa saga que comenzará a grabarse próximamente en México. Sus nombres ya fueron destapados. Vencer el miedo Vencer el desamor Left: Protagonistas de Vencer el miedo | Credit: TelevisaUnivision Right: Protagonistas de Vencer el desamor | Credit: TelevisaUnivision Vencer el pasado Vencer la ausencia Left: Protagonistas de Vencer el pasado | Credit: TelevisaUnivision Right: Protagonistas de Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision Claudia Martín La heroína de exitosos melodramas como la nueva versión de Los ricos también lloran será una de las cuatro protagonistas femeninas de Vencer la culpa. Claudia Martín Claudia Martín | Credit: Instagram Rosy Ocampo "Es oficial. Bienvenido un nuevo reto en mi carrera", escribió este miércoles a través de las redes sociales la actriz mexicana luego de que la productora del melodrama confirmara su participación. "Gracias Rosy Ocampo por confiar en mí para este personaje", agregó. Claudia interpretará a Paloma, una exitosa diseñadora que se verá afectada por culpas de otros. María Sorté La destacada actriz mexicana llevará el rol protagónico maduro de la historia. Su personaje, Amanda, no se rendirá a pesar de la pesada culpa que carga sobre sus hombros. María Sorté María Sorté | Credit: Instagram Rosy Ocampo Romina Poza La hija de Mayrín Villanueva y Jorge Poza debutará en las telenovelas como la protagonista juvenil de la quinta entrega de esta exitosa franquicia. Ella dará vida a Yaneli. Romina Poza Romina Poza | Credit: Instagram Rosy Ocampo Gabriela de la Garza La actriz mexicana completa el cuarteto protagónico femenino de Vencer la culpa. De la Garza se adentrará en la piel de Manuela, quien como muchas mujeres que trabaja se siente culpable de no poder pasar tiempo con su hija. Gabriela de la Garza Gabriela de la Garza | Credit: Instagram Rosy Ocampo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Junto a ellas estará un destacado elenco de actores y actrices, entre los que destacan Gabriel Soto, Matías Novoa, Carlos Ferro, Juan Carlos Barreto, Helena Rojo e Ingrid Martz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce a las 4 protagonistas de la telenovela Vencer la culpa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.