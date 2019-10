Conoce al nuevo hijo de Carmen Villalobos en El final del paraíso y más ¡De telenovela! By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Y además... Presentan en México la nueva versión de Cuna de lobos con Paz Vega, El dragón (Univision) pierde audiencia en su semana de estreno, nueva versión de Rubí se grabará en España y más noticias. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 10 imágenes! Empezar galería 'Nuevo' hijo de Carmen Villalobos Image zoom Telemundo; Instagram Carlos Baez Tras muchos capítulos sin tener noticias suyas, el hijo menor de Carmen Villalobos en El final del paraíso (Telemundo), Sebastián, regresó este jueves a la telenovela y lo hizo con un nuevo rostro. El personaje, que antes era interpretado por el niño Johan Esteban Díaz, ahora recae en el joven actor colombiano Carlos Baez, quien debuta en las pantallas de Telemundo con esta ficción que la cadena de habla hispana transmite actualmente a las 9 p.m., hora del Este. “Desde hoy nos vemos en El final del paraíso“, anunció emocionado Baez a través de sus redes sociales. El cambio de actores obedece al salto en el tiempo que dio la teleserie al inicio de esta temporada y que provocó que Sebastián, quien permanecía hasta ahora estudiando en el extranjero, dejara de ser un niño y se convirtiera en un jovencito. Advertisement Advertisement La reina de la manada Image zoom Mezcalent Con una sofisticada y elegante puesta en escena, Televisa presentó este miércoles oficialmente a la prensa la nueva versión de la exitosa telenovela Cuna de lobos. La ficción que protagoniza la actriz española Paz Vega como Catalina Creel se estrena este lunes 7 de octubre en México en horario estelar. Preestreno digital Image zoom Cortesía TELEVISA Hablando de Cuna de lobos… Televisa preestrena este viernes a partir de las 10:00 horas los cinco primeros capítulos de la serie en su sitio oficial y en la app las estrellas. Advertisement Pierde audiencia Image zoom Mezcalent La recién estrenada ficción de Univision, El dragón, logró este miércoles su mínimo histórico de audiencia tras promediar apenas 1,146,000 televidentes (P2+) durante su tercer capítulo. La historia protagonizada por el galán argentino Sebastián Rulli ha perdido cerca de 300 mil televidentes desde su estreno el pasado lunes 30 de septiembre. La menos vista Image zoom Mezcalent La serie limitada de Telemundo No te puedes esconder continúa siendo el programa menos visto del prime time hispano. La historia protagonizada por la reconocida actriz mexicana Blanca Soto apenas promedió el pasado miércoles 2 de octubre 698 mil televidentes (P2+) durante su tercer capítulo. Rumbo a España Image zoom Instagram Carlos Bardasano Camila Sodi viajará en estos días a Europa para continuar grabando en España la nueva versión de la exitosa telenovela Rubí ya que una parte de la historia que protagoniza la actriz mexicana transcurrirá en Madrid. Advertisement Advertisement Advertisement De regreso Image zoom Cortesía UNIVISION Irina Baeva reaparece esta noche en las pantallas de Univision en la piel de Jimena, la antagonista de la recién estrenada ficción estelar de Televisa El dragón. Nueva telenovela Image zoom Cortesía TELEVISA El 14 de octubre Univision estrenará a las 3 p.m., hora del Este, el melodrama mexicano Hijas de la luna, historia que protagonizaron el año pasado con gran éxito en México Michelle Renaud y Danilo Carrera, quienes ahora curiosamente son novios en la vida real. Póster promocional Image zoom Cortesía TELEMUNDO Así luce el elenco protagónico de El señor de los cielos en el póster promocional de la séptima temporada de esta exitosa superserie que Telemundo estrenará por fin el lunes 21 de octubre a las 10 p.m., hora del Este. Advertisement Advertisement Advertisement Primera imagen oficial Image zoom Instagram Producción Juan Osorio Gabriel Soto y Vanessa Guzmán acompañados de un gran elenco graban en México a marchas forzadas la nueva telenovela de Televisa Soltero con hijas, ficción que se estrenará el lunes 28 de octubre por Las estrellas. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

