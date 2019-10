Conoce a los personajes de la nueva versión de Cuna de lobos By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Te presentamos quién es quién en esta nueva ficción estelar de Televisa que Univision estrenará el lunes 21 de octubre en horario estelar con Paz Vega como la malvada Catalina Creel. Empezar galería Catalina Creel- Paz Vega Image zoom Cortesía TELEVISA Mujer sofisticada, elegante y de belleza enigmática pero vacía de corazón. Posee una mente fría y calculadora. No tiene límites morales y tampoco ataduras emocionales. Entre sus principales objetivos se encuentra acumular poder y prestigio a través del dinero. Utilizará a su único hijo, Alejandro, como medio para conseguir la descendencia que el difunto patriarca estableció como condición para heredar la inmensa fortuna familiar. José Carlos Larios- Gonzalo García Vivanco Desde pequeño ha vivido en una eterna lucha por demostrar y demostrarse que tiene un gran valor como persona. Para poder construirse una vida deberá liberarse de las culpas que le ha inculcado su madrastra, Catalina Creel, y que lo han llevado a escandalizar y transgredir los límites sociales y familiares. Alejandro Larios- Diego Amozurrutia Hijo de Catalina Creel, su máxima fortaleza se basa en el dominio de las apariencias: puede ser el hijo perfecto, el ejecutivo más brillante y el amante más romántico, pero todas obedecen a los mandatos y objetivos de su madre, quien no dudará en usarlo para conseguir sus objetivos. Leonora Navarro- Paulette Hernández Inteligente y de mente abierta, es usada por Alejandro como un simple vientre para lograr tener el hijo que su madre tanto desea. Su mayor fortaleza será también su mayor debilidad: su hijo. Luchará como una loba por alejarlo de Catalina, sin imaginar que en este encarnizado enfrentamiento estará forjando su destino amoroso al lado de José Carlos, con quien sumará fuerzas para emprender una lucha personal, justa y honesta contra lo que representa Catalina Creel. Francisco Larios- Flavio Medina Hermano del esposo de Catalina Creel, su escala de valores está cimentada en el amor pasional que desde hace muchos años despertó en él la mujer de su propio hermano. Representa el poder detrás de Catalina, tiene el control de la parte financiera de Gothier y el tráfico de diamantes en Sierra Leona, África. Luis Guzmán- Osvaldo de León Licenciado en comunicación, la responsabilidad, la justicia, la compasión, la lealtad y el amor que siente por su hijo Matías, que tiene Síndrome de Down, forman parte de sus prioridades en la vida, además del amor romántico que siente por Leonora. Luchará incansablemente por contribuir con sus reportajes a denunciar la esclavitud y la trata de personas con fines de explotación laboral que, de manera oculta, lleva a cabo Gohtier, la joyería propiedad de la familia Larios. Ámbar Reyes- Nailea Norvind Inicialmente su objetivo primordial fue conservar su matrimonio a toda costa, después, tras descubrir el engaño de Francisco con Catalina, hace todo lo posible por liberarse de la dependencia emocional y empezar una nueva vida, lejos de lo que representa Gothier y los Larios, no sin antes desenmascarar a Catalina y exhibirla como arribista y adúltera. No descansará hasta conseguir que la mujer que destruyó su matrimonio, pague con cárcel por la muerte de Carlos Larios, aunque con ello ponga en riesgo su propia vida. Miguel Terranova- José Pablo Minor Su familia lo educó en el respeto hacia los demás, pero fundamentalmente en el respeto que se debe a sí mismo. No tiene miedo de ser reconocido como un hombre que ama a otro hombre. Tiene un extraordinario don de mando, sus subalternos le reconocen la seguridad de su liderazgo. Sin embargo, el gran amor que siente por Alejandro, el hijo de Catalina, se ha convertido en su mayor debilidad, haciendo tambalear sus principios y provocando fuertes confusiones en sus sentimientos, principalmente entre el ser y el deber ser. Carlos Larios- Leonardo Daniel El esposo de Catalina Creel dedicó la mayor parte de su vida a mantener el prestigio, acrecentar su influencia y consolidar el peso econónicmo de Gothier en el panorama joyero mundial. Una cláusula legal en su testamento será el mayor obstáculo a vencer tras su muerte a manos de Catalina, con la que destapará una caja de Pandora en la feroz lucha entre sus hijos José Carlos y Alejandro orquestada por Catalina, en donde sólo el más fuerte tendrá el derecho de ser su heredero. Gélica Andrade- Azela Robinson Durante años de fidelidad y servicio se ha convertido en parte de la familia, y en alguien indispensable para Catalina. Ella corresponde a esta deferencia manteniéndose alerta, como una era, para reaccionar ante cualquier peligro o influencia que pueda afectar, primero a Catalina y luego a la familia. Está enterada de todo lo que sucede en la mansión, lo que la convierte en paño de lágrimas para el que la necesite. Su escala de valores está cimentada en la lealtad y en el amor oscuro, fetichista y reverencial que siente por Catalina. Su gran fortaleza es el carácter duro que la distingue: tiene un control férreo sobre sus sentimientos, pero la más poderosa, sin duda, es que conoce la mayoría de los secretos de Catalina y los esconde celosamente a cambio de unas migajas de cariño de vez en cuando. Diego Solórzano- Carlos Aragón Su principal motivación en la vida es ascender hasta la más alta jerarquía en los negocios ilícitos de Gothier y, para conseguirlo, se esforzará por ser incondicional de Catalina, sin importar que tenga que mancharse las manos de sangre con los trabajos especiales que le son encomendados. 

