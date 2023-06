Conoce a los hermanos Iturbide, los nuevos galanes de Univision Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Galanes Eternamente amándonos Credit: TelevisaUnivision Con el estreno el próximo lunes 10 de julio de la telenovela Eternamente amándonos, llegarán nuevos galanes a la pantalla de Univision que prometen refrescar este verano el prime time de la televisión hispana. Ellos son los hermanos Iturbide: Rogelio (Marcus Ornellas), Fernando (Francisco Pizaña), Luis (Patricio José) y Marco (David Caro Levy). Conócelos aquí. Empezar galería Marcus Ornellas Marcus Ornellas Credit: TelevisaUnivision El actor de origen brasileño interpreta a Rogelio Iturbide, un líder nato, hombre fuerte y decidido que, desde que murió su padre, vive para conducir las empresas de la familia Iturbide, junto con Martina, su madre. Centrado en objetivos claros, Rogelio es un hombre romántico, detallista que siempre está pensando qué hacer para sorprender a la gente que ama. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Sobre el actor Marcus Ornellas Credit: Instagram Marcus Ornellas Originario de Río de Janeiro, Brasil, Ornellas se ha posicionado como uno de los galanes favoritos de la pequeña pantalla. Su participación protagónica en el melodrama Si nos dejan en el año 2021 marcó un antes y un después en su carrera. Está casado con la actriz mexicana Ariadne Díaz, con quien tiene un hijo. 2 de 9 Ver Todo Francisco Pizaña Francisco Pizaña Credit: TelevisaUnivision El actor mexicano da vida a Fernando Iturbide, el segundo hijo de Martina, un hombre ambicioso que vive en constante lucha por obtener el reconocimiento de su madre. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Sobre el actor Paco Pizaña Credit: Instagram Paco Pizaña Pizaña debutó en las telenovelas en el año 2014 con La gata, historia que protagonizó Maite Perroni. Desde entonces, no ha dejado de participar en exitosos melodramas de TelevisaUnivision como Caer en tentación, Ringo y Vencer el desamor. Desde hace varios años mantiene un noviazgo con la actriz mexicana Julia Urbini, quien curiosamente también forma parte del elenco de Eternamente amándonos. 4 de 9 Ver Todo Patricio José Patricio Jose Credit: TelevisaUnivision El actor mexicano se adentra en la piel de Luis Iturbide, el tercer hijo de Martina y el más ecuánime de los hermanos, estable y coherente. Aprecia su espacio y privacidad, por eso prefiere mantener un perfil bajo ante Martina y sus hermanos. Es obediente y trata de ser objetivo. Padece de asma. Es fanático del cine de arte, así como del dibujo. Estudió Filosofía y letras, quiere ser escritor, le gusta plantearse metas alcanzables y realistas, pero su mundo colapsa cuando se enamora de un imposible. 5 de 9 Ver Todo Sobre el actor Patricio José Credit: Instagram Patricio José Aunque lleva pocos años de carrera, Patricio José ya ha participado en varias series de plataformas de streaming, películas y telenovelas. En el cine, tuvo la oportunidad de ser dirigido por Angelina Jolie en el film 'Without Blood'. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio David Caro Levy David Caro Levy Credit: TelevisaUnivision El actor mexicano interpreta a Marco Iturbide, el menor de los hermanos, un joven muy cariñoso, espontáneo y libre. Su prioridad es sentirse bien y vivir con el menor nivel de presión y drama posible. Su sueño es ser Ingeniero mecánico automotriz. Es innovador, totalmente montado en las nuevas filosofías de vida. 7 de 9 Ver Todo Sobre el actor David Caro Levy Credit: Instagram David Caro Levy Levy participó el año pasado en la nueva versión de la exitosa telenovela La madrastra, donde interpretó a Hugo Lombardo, uno de los hijos de Aracely Arámbula. Además de actor, es cantante. 8 de 9 Ver Todo ¡Sígueles la pista! Familia Iturbide Credit: TelevisaUnivision No dejes de ver el gran estreno de Eternamente amándonos el lunes 10 de julio a las 8 p. m., hora del Este, por Univision. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

