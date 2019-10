Conoce al hermano de José Ron que también es actor By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram Carlos Bardasano El protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como Enamorándome de Ramón y Simplemente María tiene un hermano más pequeño que él que también se dedica al mundo de la interpretación. ¡Conócelo! Empezar galería Galán exitoso Image zoom Mezcalent Tras más de tres lustros de exitosa carrera artística, José Ron se ha posicionado como uno de los galanes mexicanos más reconocidos del momento. Sus protagónicos en telenovelas de Televisa como Muchacha italiana viene a casarse, Simplemente María y Enamorándome de Ramón han convertido al intérprete de 38 años en uno de los artistas más queridos de su generación. Advertisement Advertisement Familia de artistas Image zoom Mezcalent Pocos saben, sin embargo, que el actor, que acaba de terminar de grabar la nueva versión de la exitosa telenovela Rubí, tiene un hermano más joven que él que también se dedica al mundo de la interpretación. ¿Quién es él? Image zoom Instagram Daniel Ron Su nombre es Daniel Ron y, aunque no ha logrado la popularidad que tiene su hermano, poco a poco se está abriendo camino en el competitivo mundo de la actuación. Advertisement Actor tapatío Image zoom Instagram Daniel Ron En sus redes se define como un "actor tapatío, curioso, aprendiz, pero sobre todo ser humano". Músico Image zoom Instagram Daniel Ron La música es otra de sus pasiones. "En mi universo la música es esencial y el amor incondicional", se puede leer en su biografía de Twitter. Amante del fútbol Image zoom Instagram Daniel Ron Al igual que su José, es un apasionado del fútbol. Su equipo favorito es el Fútbol Club Barcelona. Advertisement Advertisement Advertisement Tu cara me suena Image zoom Instagram Daniel Ron Daniel ha participado en varios episodios del exitoso unitario de Televisa La rosa de Guadalupe que Univision transmite desde hace varios años con gran éxito de audiencia. En telenovela Image zoom Instagram Daniel Ron El año pasado participó en la comedia romántica de TV Azteca Educando a Nina. Hermanos Ron Image zoom Instagram Daniel Ron Daniel está muy unido a José. "Eres un chingón siempre creciendo en lo que amas y como ser humano. Te quiero un chingo”, fueron las palabras que le dedicó a su famoso hermano el año pasado con motivo de su cumpleaños. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Bella familia! Image zoom Instagram Daniel Ron José y Daniel tienen otros dos hermanos más, con quienes posan en esta bella instantánea familiar en la que también aparece su madre. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

