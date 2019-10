Conoce a Mathias, el niño con síndrome de Down que triunfa en Televisa By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next A sus apenas 9 años el talentoso niño logró firmar su primer contrato de trabajo tras ser seleccionado como parte del elenco de la nueva versión de la telenovela Cuna de lobos que se transmite actualmente en México. Conoce su emotiva historia de vida. Empezar galería Talentoso actor Image zoom Instagram Silke Lubzik Este niño que posa tan sonriente en la imagen se llama Matías, tiene síndrome de Down y con apenas 9 añitos forma parte del elenco de la nueva versión de la exitosa telenovela Cuna de lobos que la cadena Univision estrenará el lunes 21 de octubre en horario estelar. Advertisement Advertisement Emotiva historia Image zoom Instagram Silke Lubzik Su historia es el claro ejemplo de que las personas con síndrome de Down también pueden lograr todo lo que se propogan en la vida y llegar a ser quien ellos quieran ser. Primer contrato de trabajo Image zoom Instagram Silke Lubzik Mathias es un niño extremadamente inteligente y talentoso. A su corta edad, se presentó meses atrás sin nadie de su familia al casting de la nueva versión de Cuna de lobos y logró ganarse su papel solito. Advertisement Contagia alegría Image zoom Instagram Silke Lubzik Mathias tiene la habilidad de hacer sonreír al mundo. “Su energía y su amor contagian y hacen feliz a cualquier. Si hubiera alguien como él en cada casa seguramente viviríamos más felices”, ha asegurado la madre del pequeño a través de sus redes sociales. No se rinde Image zoom Instagram Silke Lubzik Mathias se cae y se levanta mil veces hasta lograr las cosas. “¿Cuántos de nosotros nos damos por vencidos a la primera?”, se preguntó la madre de Mathias en redes. Un niño más Image zoom Instagram Silke Lubzik Mathias fue tratado como un niño más durante las grabaciones de la serie, algo que la madre del menor agradece muchísimo. “Tiene las mismas responsabilidades que todos los actores y le dan el mismo trato que a todos, lo cual es increíble”, ha reconocido en Instagram. Advertisement Advertisement Advertisement Padre e hijo Image zoom Instagram Silke Lubzik “Cuando el amor, la inocencia y la sabiduría se unen hay resultados. Como este ángel que se ha convertido en la alegría del set”, escribía meses atrás en sus redes sociales el actor Osvaldo de León, quien da vida al padre de Mathias en la citada ficción de Televisa. 100% artista Image zoom Instagram Silke Lubzik Desde muy pequeño a Mathias le apasiona actuar, bailar y modelar por lo que para él es un sueño cumplido poder formar parte del elenco de una producción tan importante como lo es la nueva versión de Cuna de lobos. Mensaje de inclusión social Image zoom Instagram Silke Lubzik “La relevancia de la participación de Mathias en tan importante producción es que millones de personas en México y otros países vean a niños como Mathias ‘normales’. Su presencia en esta producción ayudará a sensibilizar a las personas a ver que es un niño más haciendo un papel como cualquier otro actor. Si esto sucede en pantalla, mi apuesta es que suceda también en la vida diaria”, ha escrito su mamá. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Síguele la pista! Image zoom Instagram Silke Lubzik No dejes de ver a partir del 21 de octubre a Mathias como parte del elenco de Cuna de lobos por Univision en horario estelar. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

