Conoce a los nuevos personajes que se unen al universo de Rubí en su nueva versión

Un príncipe heredero a la corona española, una solterona adicta a las pelucas... Te presentamos a los nuevos personajes que formarán parte del universo de la descarada más famosa de la televisión en la nueva versión de esta exitosa historia que Univision estrena este martes 21 de enero a las 10 p.m., hora del Este, con Camila Sodi en la piel de la ambiciosa Rubí.

Carla- Ela Velden

Es una mujer de notable inteligencia y periodista de profesión. Ha decidido que la historia de Rubí sea el mejor reportaje de su vida. Se obsesiona con su caso. Al igual que ella ha vivido en la escasez. Aunque ha sido mucho más metódica y ha tenido la voluntad de graduarse con excelentes calificaciones.

Rubí se convierte en su obsesión. Tiene el corcho de su estudio lleno con fotos y reportajes sobre ella. Estudia metódicamente sus videos, sus rasgos, su forma de hablar, su manera de caminar. Terminará transformándose en su mejor discípula.

Frank Montoya

Es pareja de Carla y trabaja en el departamento de homicidios de CDMX.

Es un policía honesto pero comienza a ver tanta corrupción en su trabajo que se cuestiona si nació en el país adecuado. En el fondo, anhela un golpe de suerte del destino.

Lucas- Marcus Ornellas

Es el zar de la moda. Tiene su propio imperio. Pocos como él saben de ese mundo. Ha acumulado una fortuna exorbitante conquistando la vanidad femenina.

Rubí se le convertirá en una obsesión. Es una mujer tan bella que merece sus besos, así dice. Por eso hará lo indecible para conquistarla. Incluso lo inapropiado

Queca Gallardo- Paola Toyos

Es la gran cronista de la alta sociedad mexicana. Conoce los secretos de los millonarios del país. Su sentido del humor es cruel y chismosa como pocos. Posee una asombrosa colección de pelucas, que terminan siendo su marca de fábrica, pues son pelucas de diseños tan distintos como extravagantes o coloridos.

Es fanática de su soledad y eso la ha vuelto mañosa. No soportaría ver a un hombre entrar con una maleta por la puerta de su casa. Será la primera consejera de Rubí.

Eduardo- Rubén Sáenz

Es un príncipo heredero a la corona española a quien Rubí utilizará para obtener el poder que tanto anhela desde siempre luego de buscar primero el dinero con Héctor (Guirao) y la fama con Lucas (Ornellas).

Gran estreno

Con estos nuevos personajes y los que ya estaban en la anterior versión, Rubi aterriza este martes 21 de enero en el prime time de Univision a las 10 p.m., hora del Este. ¿Te la vas a perder?

