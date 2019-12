Conoce a Kaan Urgancıoğlu, el villano de Amor eterno By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía Univision Te contamos todo sobre el guapo y talentoso actor turco que interpreta al malvado Emir en la exitosa telenovela que Univision transmite de lunes a viernes a las 7 p.m., hora del Este y cuya primera temporada llegará a su gran final este viernes 20 de diciembre. Empezar galería Origen Image zoom Instagram Kaan Urgancıoğlu El malvado Emir de la telenovela Amor eterno nació hace 38 años en Esmirna, Turquía. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Actor por sorpresa Image zoom Instagram Kaan Urgancıoğlu A diferencia de otros actores, nunca soñó de niño con dedicarse al mundo de la interpretación. Su vida profesional iba más encaminada a los números ya que estudió la carrera de Mercado de capitales y bolsa. 2 de 10 Applications Ver Todo Drástica decisión Image zoom Instagram Kaan Urgancıoğlu El actor, sin embargo, se dio cuenta tras terminar la carrera de que los números no eran lo suyo y le salió la oportunidad de hacer un máster en Cine y Drama. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Cambió su vida Image zoom Instagram Kaan Urgancıoğlu "Aunque nunca antes había pensado en ello, actuar me salvó la vida. Estaba perdido", se sinceraba meses atrás en una entrevista con la revista española Telenovela. 4 de 10 Applications Ver Todo Debut actoral Image zoom Instagram Kaan Urgancıoğlu Fue en 2002 cuando debutó como actor en un drama de época turco, en parte gracias a su habilidad para montar a caballo que comenzó a desarrollar desde niño. 5 de 10 Applications Ver Todo Redes sociales Image zoom Instagram Kaan Urgancıoğlu Si bien no suele ser muy activo en las redes sociales, tiene algo más de 1 millón de seguidores en Instagram. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¿Las mujeres? Image zoom Instagram Kaan Urgancıoğlu En entrevista para la revista Telenovela, el actor reconocía meses atrás que nunca ha tenido término medio con las mujeres: 'o triunfaba o no me hacían ni caso'. 7 de 10 Applications Ver Todo Último proyecto Image zoom Instagram Kaan Urgancıoğlu Amor eterno, historia que grabó entre 2015 y 2017, ha sido hasta la fecha la última telenovela turca en la que ha participado. 8 de 10 Applications Ver Todo Sobre Amor eterno Image zoom Cortesía Univision Para Kaan interpretar a Emir fue, sin duda, un gran desafío actoral. "Es un niño malherido. Desde su infancia ha tenido todo lo que ha querido y Nihan es lo único que se le resistía", ha llegado a reconocer sobre el origen psicópata de su personaje. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¡Síguele la pista! Image zoom Cortesía Univision No dejes de ver a Kaan como el malvado Emir de lunes a viernes por Univision a las 7 p.m., hora del Este. Y no te pierdas el desenlace de la primera temporada de Amor eterno el próximo viernes 20 de diciembre. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

