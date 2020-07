Conoce a la actriz detrás de Zeynep en Amor eterno ¿Quién es la guapa actriz turca que interpreta a Zeynep en la exitosa telenovela turca de Univision? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Amor eterno, la exitosa telenovela turca de Univision que encabezan Burak Özçivit y Neslihan Atagül, está a punto de despedirse de las pantallas de Univision y, sin duda, uno de los personajes que más ha dado de qué hablar ha sido Zeynep, la hermana de Kemal, quien se terminó convirtiendo en una de las grandes protagonistas del melodrama. Su conflictiva relación con Emir, el gran villano del melodrama, quien la enamoró solo para hacer sufrir a su enemigo Kemal, movió muchos de los hilos de la historia y detonó gran parte de los sucesos que lograron separar durante incontables capítulos a Nihan y su galán. Detrás de este polémico personaje se encuentra la bella actriz turca Hazal Filiz Küçükköse, quien tiene más de dos millones y medio de seguidores solo en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A más de tres años de haber concluido su participación en Amor eterno, Hazal continúa desarrollando su imparable carrera como actriz en su país natal, Turquía. Recientemente formó parte del elenco principal de una nueva serie turca, Zemheri, que se estrenó a principios de año en Turquía. El look que luce actualmente Hazal, y que presume a través de las diferentes imágenes que comparte en sus redes sociales, dista mucho del que lució la actriz en Amor eterno. Pero no hay duda de que le sienta de maravilla ya que se ve igual de hermosa que siempre. No dejes de ver el desenlace de Amor eterno el próximo lunes 13 de julio por Univision.

