Lo que no sabías de Andrés Palacios, el galán de La usurpadora By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next El actor de origen chileno interpreta al Presidente de México en la actual ficción estelar de Univision que encabeza junto a Sandra Echeverría; ¿pero cómo es en su día a día y fuera de personaje el galán de La usurpadora? Palacios nos cuenta más sobre él en esta galería exclusiva en la que nos revela los aspectos más desconocidos sobre su vida. Empezar galería 1. Se define como... Image zoom Instagram Andrés Palacios Un persona muy divertida. “Creo que una característica muy particular mía es la diversión. Me gusta mucho pasármela bien. Me gusta mucho mi trabajo y procuro hacerlo muy divertido”. Advertisement Advertisement 2. Nació en Chile Image zoom Instagram Andrés Palacios “Chile es parte de mis raíces, de mis ancestros, el origen de lo que soy y de lo que he podido construir también gracias a una mezcla cultural. México y Chile son dos países con culturas riquísimas muy completas en cuanto a paisajes, fauna, flora, gastronomía… Me siento muy afortunado de poder tener este mestizaje por decirlo de alguna manera”. 3. Supo que quería ser actor... Image zoom Instagram Andrés Palacios Desde que tenía 7 años. “Desde muy niño lo supe y pues me he dedicado a esto. Llevo un poquito más de 20 años de carrera formando parte de la televisión, del cine, del teatro con algunos proyectos más sonados que otros. A mí finalmente lo que más me gusta hacer es contar historias e interpretar personajes”. Advertisement 4. Se hizo muy popular... Image zoom Instagram Andrés Palacios A raíz de su protagónico en la telenovela de TV Azteca Amor en custodia, historia que grabó en 2005 en México. “Me puso de alguna manera en el mapa. Pero todos [mis personajes] tienen algo especial porque cada proyecto me ha ido dando cosas distintas”. 5. Es licenciado en Mercadotecnia y Publicidad Image zoom Instagram Andrés Palacios “Soy egresado de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia. Algo que también me entusiasma y me gusto mucho. Siento que en mi caso el tema de lo creativo siempre lo tuve muy presente desde muy temprana edad y también era algo que me divertía, que me apasionaba y que me gustaba poder compaginarlo con la actuación. Finalmente de alguna manera hacemos publicidad y mercadotecnia también con nuestros proyectos, con nuestros personajes”. 6. Su familia... Image zoom Instagram Andrés Palacios Aunque no los presume a través de las redes sociales ya que es muy discreto con todo lo que tiene que ver con su vida privada, Palacios tiene dos hijos, Alfonso y Alejandro, fruto de su matrimonio con Alejandra Castillo. Advertisement Advertisement Advertisement 7. En su tiempo libre... Image zoom Instagram Andrés Palacios “Me gusta mucho andar en bicicleta. Moverme en bicicleta es algo que disfruto mucho y que paralelamente me ejercita de cierta manera”. 8. Le relaja la jardinería Image zoom Instagram Andrés Palacios “También me gusta mucho la jardinería y es algo que de pronto uso también como terapia de relajación. Así como la playa. La playa es un lugar que para mí es mágico. Es mi manera de reconectar con la tierra firme”. 9. En un futuro le gustaría... Image zoom Instagram Andrés Palacios “Hacer personajes más extremos, diversos y diferentes. Tal vez en otros acentos para después pasar a lo mejor a otro idioma”. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Síguele la pista! Image zoom Instagram Andrés Palacios No dejes de ver a Andrés Palacios en La usurpadora de lunes a viernes por la cadena Univision a las 9 p.m., hora del Este. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

