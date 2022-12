La condición que puso el escritor de El señor de los cielos para retomar la historia "La mejor temporada es esta que estamos haciendo ahorita", aseveró Luis Zelkowicz, creador de la exitosa superserie de Telemundo que protagoniza Rafael Amaya. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Zelkowicz Luis Zelkowicz, escritor de El señor de los cielos; Rafael Amaya | Credit: Mezcalent; Telemundo El esperado regreso de Rafael Amaya marcará el rumbo de la octava temporada de El señor de los cielos. El actor mexicano, quien salió abruptamente de la exitosa superserie en 2018 debido a sus problemas de salud, retomará su personaje del narcotraficante Aurelio Casillas en la octava temporada de la ficción, que Telemundo estrenará el 17 de enero a las 9 p. m., hora del Este. "No tenerlo [refiriéndose a Amaya] fue un drama, tenerlo es una suerte", reconoció el escritor de la superserie Luis Zelkowicz en una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo a través de Instagram. "Está haciendo un trabajo maravilloso, estamos muy felices y muy contentos". Zelkowicz reveló que la única condición que puso para poder retomar la historia y crear una nueva temporada tras varios años de parón fue que Amaya estuviera en ella. "Fue mi condición para retomar la historia porque ya pensábamos que esta historia estaba sepultada por distintas razones y mi condición fue yo la hago si está", admitió. Rafael Amaya Rafael Amaya retoma a Aurelio Casillas en El señor de los cielos 8 | Credit: TELEMUNDO El escritor aseveró sin dudarlo que "la mejor temporada" de El señor de los cielos "es esta que estamos haciendo ahorita. Cuando tú pudieras pensar que está absolutamente desgastado el tema, que ya los personajes están cansados… No, los personajes están vivos porque siguen vivos ahí, los hemos mantenido vivos y tienen tridimensionalidad y tienen profundidad…". "Si hay personajes hay historia. Puede haber una estupenda anécdota, pero si tú no logras aterrizar esa anécdota en unos personajes reales, tridimensionales, que no sean planos, sino que tengan carne, profundidad, que tengan sufrimiento, goce, que tengan vida no vas para ningún lado. Y nosotros tuvimos la suerte con El señor de los cielos de encontrar personajes", dijo. La gente ve El señor de los cielos como una cosa de entretenimiento, pero a la vez tienen como una ligera sensación de que se están informando de algo, de que están aprendiendo algo sobre un tema x — Luis Zelkowicz Zelkowicz señaló que algo que se propuso como comunicador desde un inicio con El señor de los cielos es no ensalzar la industria del narcotráfico. "Estamos tocando un tema muy serio y muy delicado. Yo no voy a poner situaciones de felicidad alrededor de la industria del narco y si lo pongo es por contraste y para darle un golpe dramático fuerte", explicó. "Entonces son personajes que sufren y sufren mucho", destacó. "Yo por eso cuando arranqué les decía a mis dialoguistas 'aquí tienen que tener en la cabeza un lema así grabado 'los narcos también lloran', eso es lo que nosotros vamos a escribir aquí, vamos a escribir de una gente equivocada con sociopatías y psicopatías terribles, delincuentes que sufren y sufren muchísimo y tienen muy pocos momentos de felicidad". Rafael Amaya Rafael Amaya retoma a Aurelio Casillas en El señor de los cielos 8 | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El creador de la superserie atribuye gran parte del éxito que ha tenido la saga a que es una historia que tiene "una pata bien puesta en la realidad". "A mí me gusta muchísimo investigar y tener un concepto de lo que voy a escribir porque eso es lo único que me da tranquilidad, me da paz y me da estructura, que haya un concepto y que haya una referencialidad de la realidad real para la gente y yo creo que ese ha sido el éxito de El señor de los cielos. La gente ve El señor de los cielos como una cosa de entretenimiento, pero a la vez tienen como una ligera sensación de que se están informando de algo, de que están aprendiendo algo sobre un tema x".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La condición que puso el escritor de El señor de los cielos para retomar la historia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.