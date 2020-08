Productora de Cómplices al rescate revela el motivo de la salida de Belinda de la telenovela La actriz y cantante tuvo que ser reemplazada en 2002 por Daniela Luján como protagonista de esta exitosa telenovela infantil de Televisa. 18 años después, la productora ejecutiva de la ficción, Rosy Ocampo, explica lo que sucedió realmente. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Edith González en Mujer de madera, Mauricio Ochmann en Marina, Pedro Fernández en Hasta el fin del mundo… La lista de protagonistas que han tenido que ser reemplazados por otros actores cuando la telenovela ya se encontraba bastante avanzada es cuando menos numerosa. Pero, sin duda, ningún cambio ha dado tanto de qué hablar como el que protagonizaron en 2002 Belinda y Daniela Luján dentro de la exitosa historia infantil de Televisa Cómplices al rescate. Ahora, casi dos décadas después, la productora ejecutiva de la ficción, Rosy Ocampo, ha compartido el motivo que llevó a la intérprete de éxitos como ‘Boba niña nice’ a abandonar el proyecto. Image zoom Elenco de Cómplices al rescate Mezcalent; Instagram Martha Sabrina "Esta historia tiene un éxito comercial enorme y es un momento complicado, coincide con el mundial de fútbol, y con la posibilidad que tengo de que son novelas originales la empresa me pide que se hagan más capítulos de los que estaban originalmente programados. Cuando hablo con el elenco y les digo que en lugar de terminar de grabar en una fecha íbamos a terminar de grabar muchísimo después los papás de Belinda ya tenían organizada una gira que yo no sabía", comenzó explicando la también productora de inolvidables telenovelas como Las tontas no van al cielo, La fea más bella y Por ella soy Eva en una entrevista con Televisa Espectáculos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que el conflicto que se dio ahí es que yo no estaba enterada de que ellos ya por otro lado estaban organizando toda una serie de actividades, que estaban en todo su derecho pero bueno no había habido esa comunicación”, detalló Ocampo, quien actualmente produce en México el melodrama Vencer el desamor, historia que protagonizan Claudia Álvarez, David Zepeda y Daniela Romo. De un día para otro, la productora se vio con la responsabilidad de encontrar un reemplazo para Belinda, siendo Daniela Luján finalmente la elegida. Lo que sucedió después fue algo que ni la propia productora se esperaba. Image zoom Belinda y Daniela Luján Mezcalent (x2) "Fue curioso porque estaba yo muy preocupada porque finalmente pensaba que la responsabilidad nuestra para la audiencia es siempre darle el mejor producto y que iba a ser muy complicado el hecho de un día para otro cambiar a la protagonista y fue curioso porque incluso el rating se fue todavía más para arriba", compartió Ocampo.

Productora de Cómplices al rescate revela el motivo de la salida de Belinda de la telenovela

