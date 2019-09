¡3,2,1... acción! Claudia Martín y Adrián Uribe protagonizan la nueva telenovela de Televisa Este jueves se llevó a cabo en México el claquetazo oficial por el inicio de grabaciones de la nueva comedia romántica de Televisa. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print De la mano de W Studios y Lemon Films, responsables de exitosas historias como Amar a muerte y La piloto, Televisa prepara una nueva comedia romántica con Claudia Martín entre su elenco protagónico. La ficción lleva por título Como tú no hay dos y este jueves, en la Ciudad de México, se llevó a cabo el claquetazo oficial por el inminente inicio de sus grabaciones. “Sorpresa. Hoy fue el claquetazo oficial de esta linda historia. Gracias infinitas Carlos Bardasano (productor) con confiar en mí para darle vida a Natalia y por supuesto muchísimas gracias a mi agencia. Vamos con todo”, escribió emocionada la intérprete de 30 años en Instagram. La actriz, que dio vida recientemente a la autoritaria y desafiante Eva Carvajal en la exitosa telenovela de Televisa Amar a muerte, tendrá como pareja en esta comedia romántica al actor mexicano Adrián Uribe, quien interpretará dos personajes. La ficción marca, además, el esperado regreso a las telenovelas de la actriz cubana Aylín Mujica, la inolvidable villana de exitosos melodramas como Corazón valiente y Marina. “Iniciando una gran aventura”, escribió Mujica este jueves en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Azela Robinson, Mayra Rojas, Ferdinando Valencia, Juan Pablo Gil, Gerardo Murguía, Gabriela Carrillo y Lore Graniewicz, entre otros, completan el reparto de esta nueva ficción que se estrenará el próximo año tanto en México como en Estados Unidos. Respecto a la historia que contará, apenas han trascendido detalles por lo que ignoramos si se trate de un guión original o una adaptación de alguna exitosa telenovela. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image ¡3,2,1... acción! Claudia Martín y Adrián Uribe protagonizan la nueva telenovela de Televisa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.