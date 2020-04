Univision brilla con el estreno de Como tú no hay 2 La telenovela protagonizada por Adrián Uribe y Claudia Martín debutó por la puerta grande en el prime time hispano. By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Univision acertó de pleno con el estreno de su nueva telenovela Como tú no hay 2. La comedia romántica protagonizada por Adrián Uribe y Claudia Martín debutó el pasado lunes 27 de abril en el prime time hispano por la puerta grande. La ficción producida por W Studios logró congregar frente a las pantallas de la citada cadena a más de 2 millones de televidentes totales (P2+) y cerca de 1 millón de adultos en la franja de edad de 18 a 49 años. Image zoom Como tú no hay 2 TELEVISA El estreno de la telenovela se convirtió así en el debut de una ficción más visto del año y permitió una vez más a Univision liderar la franja horaria de las 10 de la noche frente a un nuevo capítulo de la edición especial de la segunda temporada de La reina del sur, que sigue sin alcanzar el millón de televidentes (P2+), según datos de Nielsen difundidos por PRODU. 10PM 1. Como tú no hay dos 2: 2,1 millones (P2+) 2. La reina del sur 2: 945 mil (P2+) Como tú no hay 2 narra la historia de los gemelos Ricardo y Toño (Uribe), quienes fueron separados al nacer y debido a circunstancias imprevistas intercambian años después su personalidad y estilo de vida. Ricardo es un empresario millonario acostumbrado a llevar una vida de lujo, mientras que Toño es un humilde mesero que lucha a diario para ganarse la vida. Cuando uno adopta la vida del otro, surge la diversión y el caos. "Si bien es cierto que tenemos que enfrentar la realidad que estamos viviendo y no escapar de ella, creo que es muy sano ver en la pantalla algo que te divierta, que te haga reír y olvidarnos un poco de toda esta ‘infodemia’ que es la sobreinformacion, que muchas veces nos atormenta y no nos lleva a nada. Como tú no hay 2 es un proyecto refrescante y qué mejor ahora que verlo con toda la familia para divertirnos un poquito", contaba emocionada días atrás a People en Español la actriz cubana Aylín Mujica, quien forma parte del elenco de la telenovela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Univision también brilló a las 9 de la noche con un nuevo capítulo de su exitosa telenovela turca Amor eterno, que con 2,1 millones de televidentes (P2+) se impuso cómodamente al final de la segunda temporada de La doña, que apenas promedió 1,1 millones de televidentes (P2+). 9PM 1. Amor eterno: 2,1 millones 2. La doña 2: 1,1 millones La cadena logró imponer su liderazgo también a las 8 de la noche con el melodrama mexicano Ringo protagonizado por José Ron frente a la telenovela turca de Telemundo Cennet. 8PM 1. Te doy la vida: 1,7 millones 2. Cennet: 1,2 millones

Univision brilla con el estreno de Como tú no hay 2

