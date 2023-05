Comienzan las despedidas en El amor invencible, y más ¡de telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Angelique Boyer Credit: Instagram (x2) ¿Por qué el productor de El amor invencible está "muy preocupado" a días de finalizar las grabaciones de la telenovela? Irina Baeva lista para hacer villanías, y más. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 6 imágenes! Empezar galería Comienzan las despedidas Angelique Boyer Credit: Instagram Angelique Boyer Las grabaciones de la exitosa telenovela El amor invencible están por llegar a su fin en México y la nostalgia comienza a apoderarse de su elenco. "Leona me tiene muy movida, un personaje que me ha dado muchas aventuras. Largas jornadas con compañeros increíbles a mi alrededor, profesionales que nos hacen sentir héroes y el TEAM que hace mis días más divertidos. Empieza la cuenta regresiva del final", escribía días atrás su protagonista, Angelique Boyer, en las redes sociales. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Preocupación ante el final El amor invencible Credit: Instagram Danilo Carrera Con la grabación de las últimas escenas a la vuelta de la esquina, a su productor Juan Osorio le preocupa que el desenlace de El amor invencible no llene las expectativas del público. "Estamos a unos cuantos días de terminar la grabación de El amor invencible y estoy muy preocupado porque yo no quiero fallarle a la audiencia. Nosotros todos, los escritores, todo el equipo, los actores no queremos fallarle a la audiencia. Entonces, ¿cómo hacer ese final? ¿Cómo llevar a los personajes a lo que el público está deseando? Ese es nuestro problema, esa es nuestra preocupación", reconoció este domingo desde sus historias de Instagram. "Pero también hay que escucharlos. Yo creo que es momento de escuchar a nuestros seguidores". 2 de 6 Ver Todo Primera imagen Brandon Peniche Credit: Instagram Nacho Sada Así lucirán Brandon Peniche y Karla Esquivel como la pareja protagónica de Nadie como tú, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que produce Ignacio Sada. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Serán madre e hija Mariana Seoane Credit: Instagram Mariana Seoane Mariana Seoane y Sofía Castro serán madre e hija en Tierra de esperanza, el nuevo melodrama estelar de TelevisaUnivision que produce José Alberto Castro con las actuaciones protagónicas de Carolina Miranda y Andrés Palacios. La telenovela es una versión del exitoso melodrama de Telemundo La Tormenta. En la historia original sus personajes fueron interpretados por Aura Cristina Geithner y Eileen Abad. 4 de 6 Ver Todo Lista para hacer maldades Irina Baeva Credit: Instagram Irina Baeva Con nuevo look, Irina Baeva está lista para hacer villanías en el melodrama Nadie como tú, donde conformará junto a Brandon Peniche y Karla Esquivel el triángulo protagónico de la historia. 5 de 6 Ver Todo Ahora se llama Paloma Claudia Martín Credit: Instagram Claudia Martín Claudia Martín interpreta a Paloma, una diseñadora con una culpa que vencer, en Vencer la culpa, la quinta entrega de la exitosa franquicia Vencer. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

