Claudia Martín, en exclusiva: "[Protagonizar Los ricos también lloran] es un gran reto, pero más que eso lo considero una gran oportunidad"

Claudia Martin Credit: Cortesía

La actriz mexicana graba desde mediados de septiembre en México junto a Sebastián Rulli una nueva versión de la exitosa telenovela Los ricos también lloran, historia que en 1979 catapultó a la fama a Verónica Castro. Hablamos con ella acerca de este nuevo reto profesional en su exitosa carrera.

¿Qué supone para ti protagonizar una historia tan exitosa?

Claudia Martin Credit: Cortesía

Un gran reto, no puedo negarlo; pero más que eso, lo considero como una gran oportunidad. Estoy muy agradecida con la producción y con la empresa por confiarme un personaje tan entrañable, tan honesto y real. Me siento afortunada.

¿Cómo nos presentarías a Mariana?

Claudia Martin Credit: Cortesía

Mariana es un ser de luz, transparente, íntegra y que vive para los demás. Toda su vida cambia radicalmente cuando conoce a la familia Salvatierra y también ocurre al revés: ella llega a sus vidas para cambiarlos por completo. Mariana representa la luz.

¿Te sientes identificada con Mariana en algún aspecto?

Claudia Martín Credit: Cortesía

Me identifico con ella en algunas cosas, sobre todo el que se preocupe por sus seres queridos, que ambas somos perseverantes y que somos un poco inoportunas (ríe).

¿Qué tal la química con Sebastián Rulli?

Sebastián Rulli Credit: Cortesía

Sebastián es un actor muy profesional con muchos años de trayectoria exitosa. Para mí es un honor poder compartir escena con él, aprender y crear estos lindos personajes. Se ha creado un ambiente de trabajo muy armonioso y eso se agradece bastante.

¿Qué es lo que sientas al echar la vista hacia atrás y ver el camino que has recorrido hasta ahora?

Claudia Martin Credit: Cortesía

Me siento agradecida porque he hecho distintos papeles: he ido alternando mis papeles de protagonista y antagonista ya que siempre le he dado importancia a los personajes en sí y a las historias. También agradezco que ha sido una corta pero intensa carrera en la que siempre mi misión será ser mejor actriz y sobre todo ser una mejor persona.

¡Síguele la pista!

Claudia Martin Credit: Cortesía

La nueva versión de Los ricos también lloran se estrenará el próximo año por Univision.

