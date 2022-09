ENTREVISTA Claudia Martín: "No llegué a ver ninguna versión y tampoco quise ahorita verlo porque no quería ni compararme ni frustrarme" La actriz mexicana regresa este martes 6 de septiembre a la pantalla de Univision como protagonista de la nueva versión de Los ricos también lloran. Hablamos con ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este martes 6 de septiembre Univision estrena en horario estelar con un evento especial de dos horas la nueva versión de Los ricos también lloran. El melodrama cuenta con la actuación protagónica de Claudia Martín, quien tuvo el honor y el reto de adentrarse en la piel del personaje que hace más de cuatro décadas catapultó a la fama a Verónica Castro. Hablamos con ella sobre su participación en esta historia que aterriza ahora en Estados Unidos después de triunfar en México. ¿Te esperabas el éxito que tuvo la telenovela en México? En realidad es mejor no esperar nada. Siempre para mí lo más importante es entregarme al 100 durante las grabaciones y obviamente después con la promoción y todo, pero creo que no hay que hacer este trabajo con un fin o para llegar a una meta, sino el disfrutar todo el proceso que fueron estos meses de trabajo y ya luego si le gusta a la gente mejor. Creo que lo más importante es disfrutar de lo que hacemos porque lo hacemos con mucha pasión y entrega. La nueva versión de Los ricos también lloran puede ser muy atractiva tanto para el público que no la ha visto antes como para el público que ya vio otras versiones y que quiere ver como tramas nuevas, personajes nuevos — Claudia Martín Claudia Martín Claudia Martín es Mariana en la nueva versión de Los ricos también lloran | Credit: TelevisaUnivision ¿Por qué crees que la historia sigue funcionando tan bien en la actualidad? Porque creo que Los ricos también lloran ya es un melodrama clásico, supertradicional, que como muchos cuentos o muchas fabulas que ya existen desde antes se van renovando y van haciendo más versiones. Pero siempre lo interesante va a ser cómo cuentas las historias. Creo que esta historia está muy bien contada, muy bien escrita y puede ser muy atractiva tanto para el público que no la ha visto antes como para el público que ya vio otras versiones y que quiere ver como tramas nuevas, personajes nuevos. Creo que sí les puede llamar la atención. Han pasado más de cuatro décadas desde que se estrenó la historia original y el mundo ha cambiado mucho desde entonces, ¿cuál consideras tú que es la principal novedad o diferencia de esta versión respecto a las anteriores? Creo que los tonos van cambiando. No es lo mismo inclusive una telenovela hoy a una que se hizo hace 10 o hace 20 años. Todos los medios audiovisuales están cambiando superrápido con la llegada de todas las plataformas, entonces se está haciendo una especie de híbrido y esta telenovela es eso: se filmó en formato cine con cámaras de cine, la iluminación, todo fue en locaciones… Entonces creo que esa fusión entre lo que es la telenovela de antes pero una forma de realización más apegada a las series y al cine es atractivo para el público, sin perder por supuesto toda la historia de amor, de pasión que caracteriza a esta historia en especial. En la primera versión no había nacido y en la segunda estaba muy chiquita y mi mamá no me dejaba ver novelas, entonces solo tengo algunas referencias quizás de pequeñas escenas en Internet o memes también que hay bastantes — Claudia Martín Claudia Martín Claudia Martín y Guillermo García Cantú en una escena de Los ricos también lloran | Credit: TelevisaUnivision Se han producido varias versiones, ¿llegaste a ver alguna? No las llegué a ver. En la primera no había nacido y en la segunda estaba muy chiquita y mi mamá no me dejaba ver novelas, entonces en realidad solo tengo algunas referencias quizás de pequeñas escenas en Internet o memes también que hay bastantes. Y tampoco quise ahorita verlo como parte de estudio porque no quería ni compararme ni frustrarme de decir 'tengo que llegar a eso' o 'tengo que parecerme a eso'. Simplemente yo agarré los libretos, me senté con mi coach de actuación, con mis directores, con mis compañeros actores y pues ya. Es un trabajo en conjunto, primero de mesa y ya luego en las grabaciones, donde vas nutriendo al personaje. Fue un trabajo muy enriquecedor y muy bonito el poder crear a esta Mariana. Hablando de Mariana, ¿cuál es el principal punto en común que tienes con ella? Más bien le aprendí mucho a Mariana. Claudia Martín Claudia Martín y Sebastián Rulli, protagonistas de Los ricos también lloran | Credit: TelevisaUnivision ¿Qué le aprendiste? Le aprendí el dar sin esperar nada a cambio. A mí también me gusta esa filosofía porque creo que si esperas algo de los demás te puedes llevar muchas decepciones. Aunque en una escena está sufriendo porque la corrieron del trabajo ya en la que sigue está sonriendo, entonces yo al inicio le preguntaba al director '¿cómo puede estar así?' y me decía 'es que ella es así'. Para mí fue como 'guau qué padre que sea así', se me hace como un ejemplo bonito a seguir. Y sobre todo que ella siempre va a buscar ser feliz, y ese propósito también lo comparto con ella. A Mariana le aprendí el dar sin esperar nada a cambio. Creo que si esperas algo de los demás te puedes llevar muchas decepciones — Claudia Martín SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La historia se cuenta en diferentes etapas, imagino que eso habrá sido un reto para ti, ¿no? Sí, sobre todo porque cuando grabamos no lo hacemos cronológicamente, o sea empiezas de repente etapa 1, la siguiente escena etapa 3, luego etapa 1, etapa 2 y era como 'espera, ¿en qué momento de la vida de este personaje estoy?'. Eso para mí fue lo más complicado. También lo difícil fue que Mariana nunca perdiera su esencia porque pasan 20 años, cómo conservas esa frescura o ese corazón tan lindo que tenía ella a pesar de todo lo que le va tocando vivir a lo largo de su historia. Eso fue lo más complicado para mí, pero espero que lo hayamos logrado.

