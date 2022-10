Claudia Martín, en exclusiva: "Fue especial compartir Los ricos también lloran [con mi novio]" La pareja de la actriz mexicana también forma parte del elenco de la actual telenovela estelar de Univision. Hablamos con ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La nueva versión de Los ricos también lloran, que Univision transmite a las 9 p. m., hora del Este, llegó a la vida de su protagonista, Claudia Martín, como caída del cielo en un momento muy especial. "Fue un regalo que no me esperaba y que no lo busqué", reconoce la actriz mexicana en entrevista con People en Español. "Simplemente hice el casting y ya cuando me dijeron que me había quedado dije '¡guau!'". Lo que muchos televidentes no saben es que el novio de Claudia, el actor mexicano Hugo Catalán, también forma parte del elenco del melodrama. Hablamos con ella. ¿Qué le aprendiste a tu personaje, Mariana? Le aprendí mucho, le aprendí que nunca se detiene, nunca se da por vencida, nunca se deja de nadie. Ella se sabe defender y creo que es algo que también yo Claudia he estado aprendiendo a poner límites, a decir 'oye esto sí tengo que hacer, esto no lo permito'. Le aprendí que también no deja de sonreír a pesar de todo lo que vive. Tengo muchas cosas por las cuales le agradezco. Claudia Martín Claudia Martín, protagonista de Los ricos también lloran (Univision) | Credit: TelevisaUnivision Tu novio, Hugo Catalán, también participa en Los ricos también lloran; sin embargo sus personajes no tienen mucha interacción en la historia... Nada más nos vimos en un par de llamados y ya, fue todo. Hugo Catalán Hugo Catalán interpreta a Carlos en Los ricos también lloran (Univision) | Credit: TelevisaUnivision Habrá sido especial tenerlo ahí independientemente de que no compartieran escena, ¿no? Es especial por lo mismo de que compartimos el proyecto, pero ahora sí que como nunca coincidían nuestros personajes ni nada, cuando él tenía sus llamados fue por su lado, yo por los míos… Lo bonito es que también me apoya incondicionalmente, sabe cómo es este trabajo porque se dedica a lo mismo, entonces yo no estoy como pensando de 'Dios mío ya tengo que llegar a mi casa', ahora sí que nos entendemos, nos apoyamos y creo que siempre es importante eso en esta carrera porque es una carrera muy, muy demandante también. Claudia Martín Claudia Martín y su novio Hugo Catalán | Credit: Instagram Hugo Catalán Has tenido a muchos galanes como compañeros, ¿qué diferencia a Sebastián Rulli? El compromiso que tiene a su carrera, a su trabajo y también el respeto con el que se mueve en el set con los demás compañeros de cualquier área. Creo que es fundamental y también por eso puedo decir 'claro, por eso él está donde está, por eso él tiene esa larga trayectoria porque sabe lo que se necesita para hacer una carrera en esta profesión'. Él fue superrespetuoso desde el día 1, comprensivo en el sentido de que aunque yo soy relativamente nueva en esto él dijo 'vas con todo', me dio consejos también, entonces a mí me encanta escucharlos y aprender, o sea también aprendo yo observando a la gente. Me llevo muchas cosas buenas de él. Los ricos también lloran Claudia Martín y Sebastián Rulli, protagonistas de Los ricos también lloran | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sabemos que te gusta mucho la moda, ¿qué tanto te involucraste en los looks de Mariana? ¡Ay pobres de mis compañeros! (Ríe). La verdad que siempre me meto […] y pongo referencias, siempre obviamente respetando el lugar de cada quien. Me dicen 'ahora para tal evento como qué estás pensando', 'no pues algo así' y ya ellos traen las opciones. Siempre como trabajando en conjunto, pero sí soy un poco metiche en eso, no lo puedo evitar (ríe).

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Claudia Martín, en exclusiva: "Fue especial compartir Los ricos también lloran [con mi novio]"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.