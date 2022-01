Los diferentes cambios de imagen de Claudia Martín en la nueva versión de Los ricos también lloran La actriz mexicana lucirá varios cambios de imagen como protagonista de esta esperada telenovela de Televisa que Univision estrenará próximamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Claudia Martín Claudia Martín, protagonista de la nueva versión de Los ricos también lloran | Credit: TELEVISA 2022 tiene todo para convertirse en el AÑO de Claudia Martín. La actriz mexicana no solo ha recuperado la ilusión en el terreno amoroso tras su divorcio del productor de televisión Andrés Tovar, sino que protagoniza uno de los proyectos más importantes de su carrera convertida en la heroína de la nueva versión de la exitosa telenovela de Televisa Los ricos también lloran. "Estoy muy emocionada porque han sido unos meses de mucho, mucho trabajo en los que todo el equipo lo hemos entregado todo con mucha pasión y mucho profesionalismo y ya estamos ansiosos porque puedan conocer esta historia", expresó en una reciente entrevista con People en Español Martín, quien comparte créditos en este esperado melodrama con Sebastián Rulli. Al igual que sucediera en la telenovela original, la historia tendrá varios saltos en el tiempo, lo que provocará que su personaje luzca varios cambios de imagen a lo largo del melodrama. "La historia se va desarrollando en diferentes etapas, entonces estamos ya haciendo los diferentes cambios de look que Mariana va sufriendo a lo largo de la historia, están muy bonitos, y a mí me encanta este proceso de venir aquí e intercambiar ideas. Siempre ando como muy pendiente y me encanta todo esto", compartió esta semana ante las cámaras del programa Hoy. Claudia Martín Claudia Martín con su primer look en Los ricos también lloran | Credit: TELEVISA El primero de esos looks, que ya hemos podido ver en las diferentes imágenes que se han compartido a modo de aperitivo de las grabaciones, será muy juvenil; sin embargo, conforme avance la historia y el personaje vaya madurando con el paso de los años irá cambiando. El actor Henry Zakka, quien forma parte del elenco de la telenovela, publicó este jueves desde su cuenta de Instagram una imagen junto a la actriz en la que se puede apreciar a Claudia con un nuevo estilo de cabello ligeramente diferente al que lucía en el inicio de las grabaciones. Claudia Martín Claudia Martín en la nueva versión de Los ricos también lloran | Credit: Instagram Henry Zakka "En el set Mariana, padre Guille y el bebé. A pocas semanas del estreno mundial", fueron las palabras con las que el actor venezolano acompañó la instantánea. Fecha de estreno La nueva versión de Los ricos también lloran aterrizará en febrero en México, mientras que en Estados Unidos lo hará, si no hay cambios de última hora, en los próximos meses.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Los diferentes cambios de imagen de Claudia Martín en la nueva versión de Los ricos también lloran

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.