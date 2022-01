Claudia Martín comparte elenco con su novio en la nueva versión de Los ricos también lloran La pareja de la actriz, Hugo Catalán, también forma parte del elenco de la esperada telenovela de Televisa que protagoniza la actriz mexicana junto a Sebastián Rulli. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Más que un reto, protagonizar la nueva versión de Los ricos también lloran supone "una gran oportunidad" para Claudia Martín. Así lo reconocía la actriz mexicana el año pasado en una entrevista con People en Español. "Estoy muy agradecida con la producción y con la empresa por confiarme un personaje tan entrañable, tan honesto y real. Me siento afortunada". Hace varias semanas, Claudia hacía oficial a través de las redes sociales su noviazgo con el actor mexicano Hugo Catalán tras su divorcio del productor de televisión Andrés Tovar. Lo que no se sabía en ese momento es que su pareja también forma parte del elenco de la telenovela que protagoniza actualmente la actriz junto al galán argentino Sebastián Rulli. "Hace varios años participamos en una serie como compañeros de trabajo, [pero] hasta ahora lo conocí como persona", confesó recientemente Claudia a través de las redes sociales. Hugo Catalán Hugo Catalán en Los ricos también lloran | Credit: Cortesía A pesar de pertenecer al mismo barrio, sus personajes no tendrán apenas interacción en la historia ya que se moverán en universos diferentes. Hugo Catalán Hugo Catalán en Los ricos también lloran | Credit: Cortesía En la nueva versión de Los ricos también lloran, Catalán interpreta a Carlos, un joven de barrio que trabaja en una de las empresas del Grupo de Empresas Salvatierra. Hugo Catalán Hugo Catalán en Los ricos también lloran | Credit: Cortesía El actor, que cuenta con 100 mil seguidores en Instagram, ha participado en exitosas producciones de Telemundo como Señora Acero y Falsa identidad. En las plataformas de streaming también se ha dejado ver en importantes series como La casa de las Flores (Netflix), Luis Miguel, la serie (Netflix) y El juego de las llaves (Pantaya). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con su estreno programado en México para el 21 de febrero, la nueva versión de Los ricos también lloran narrará la historia de Mariana (Martín), una muchacha pobre, joven y aguerrida que al quedar sola en el mundo debe abrirse paso en la vida. El destino la lleva a salvarle la vida a Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú), el magnate de la industria alimenticia, que en agradecimiento la lleva a su casa donde conoce al joven Luis Alberto Salvatierra (Rulli) y se enamoran profundamente. Pero para llevar adelante su amor deberá sortear obstáculos de clase, de educación y de traumas, al tiempo que estará rodeada de ambiciones y traiciones que se ocultan en las sombras del poder. Cuando puedan concretar su amor, la vida aún les deparará una amarga tragedia que es la pérdida de su hijo. Pero, mientras todos creen que el niño está muerto, Mariana lo seguirá buscando a costa del derrumbe de su matrimonio.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Claudia Martín comparte elenco con su novio en la nueva versión de Los ricos también lloran

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.