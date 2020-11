Close

Claudia Álvarez: "Iker García es un niño profesional que tiene una energía increíble" La actriz mexicana aborda de la mano del niño de 8 años, quien es su hijo en la ficción, el síndrome de Asperger en la recién estrenada telenovela Vencer el desamor (Univision). Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es cierto eso que se dice de que trabajar con niños siempre es más complicado. Al menos no ha sido así en el caso de Claudia Álvarez, quien protagoniza en México la telenovela Vencer el desamor, historia que estrenó Univision este lunes en horario estelar. "Iker García, que es el actor que interpreta a mi hijo en la ficción, es maravilloso", asegura la actriz mexicana a People en Español. "Es un niño profesional que tiene una energía divina". Siempre he sido niñera, pero ahora es que se me desborda el alma cuando veo niños y con Iker me encanta porque veo sus ideas, sus pensamientos, las cosas que saca y digo: 'Guau, cómo es la mente de un niño. Es mágico'. - Claudia Álvarez Álvarez, que está disfrutando mucho de las grabaciones de esta historia que encabeza junto a David Zepeda, ha logrado crear una química ‘padrísima’ con el menor de 8 años. “Nos llevamos increíble. Es un niño que lleva sus escenas perfectamente aprendidas. Es su primer proyecto, nunca había actuado, y la verdad lo está haciendo de una forma magistral”, asevera la actriz de 39 años, quien se convirtió a finales del año pasado en mamá de Kira. Image zoom Claudia Álvarez y el niño Iker García | Credit: Cortesía TELEVISA “Siempre he sido niñera, pero ahora es que se me desborda el alma cuando veo niños y con él me encanta porque veo sus ideas, sus pensamientos, las cosas que saca y digo: '¡Guau, cómo es la mente de un niño! Es mágico'. El trabajo en conjunto ha sido muy padre y muy mágico". Claudia aborda en el melodrama de la mano de Iker un tema complejo y desconocido para muchos como lo es el síndrome de Asperger, un trastorno del desarrollo que padece el menor dentro de la ficción. "Es un tipo de autismo. Se puede confundir mucho el hecho de que puede parecer un niño maleducado, un niño grosero, un niño que no es como muy social; pero no, realmente es el Asperger, que no es algo muy conocido y tampoco es muy aceptado en la sociedad", explica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para darle la veracidad y seriedad que requiere el asunto, la producción encabezada por Rosy Ocampo llevó a cabo un exhaustivo proceso de investigación sobre el tema. "Vamos a ver algo que hemos tratado con todo el respeto y toda la honestidad del mundo. Hemos investigado con todas las familias que tienen niños con Síndrome de Asperger: sus historias, sus vidas… Entonces vamos a ver lo más común que pasa cuando en una familia sucede esto, qué pasa con el papá, qué pasa con la mamá, como muchas veces en la mayoría de los casos las mamás se quedan solas porque los papás no saben cómo enfrentar el problema", avanza Álvarez, quien tiene dos millones y medio de seguidores solo en Instagram. Image zoom Claudia Álvarez es Ariadna en Vencer el desamor | Credit: Cortesía TELEVISA Además de entretener, el melodrama que también protagoniza Daniela Romo busca llevar un mensaje inspirador a la sociedad en estos tiempos tan difíciles que se están viviendo. "Mi personaje se llama Ariadna López y no está casada. Ella vive en unión libre con su pareja. Y es una chava que iba muy bien su carrera de periodismo, pero tomó la decisión de dedicarse 100% a su familia porque su marido se lo pidió ya que que era importante involucrarse al 100 con el hijo. De repente suceden cosas en la trama por las que que ella toma la decisión de volver a trabajar, pero cada cambio que hay en su vida repercute también en el niño porque no acepta muy bien los cambios", detalla la inolvidable protagonista del melodrama Simplemente María. "Los niños con Asperger tienen que tener una rutina porque si se las cambias no saben cómo sobrellevar los cambios, entonces vamos a ver a la mamá cómo lucha para que su hijo esté en las mejores condiciones y cómo lucha también con las mamás de la escuela".

