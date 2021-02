Close

Clarissa Molina no cierra la puerta a las telenovelas La conductora y actriz comenzará a filmar muy pronto su tercera película en República Dominicana. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir 2021 llegó cargado de mucho trabajo para Clarissa Molina. Además de sus compromisos profesionales con Univision –recientemente la pudimos ver brillar como una de las presentadoras de Premio Lo Nuestro–, la carismática conductora y actriz dominicana está por comenzar a filmar en República Dominicana su tercera película, 'Flow calle', un drama urbano cargado de música y baile que será protagonizado por la artista colombiana Farina. Clarissa, emocionada con este nuevo proyecto, ¿no? Sí, es mi tercera película. Estoy supercontenta de ser parte de este proyecto. Mi personaje, Lía, me fascina, me encanta. Estoy estudiándola, desarrollándola. ¿Cuándo comenzarás a filmarla? Me voy ahora ya en marzo a República Dominicana. Estaremos grabando en Puerto Rico y Dominicana. Vamos a estar un gran elenco. De verdad que soy muy afortunada de compartir set con estos actores y cantantes también. En algún momento les daré la sorpresa de mi primera canción - Clarissa Molina ¿Cómo es tu personaje? Lía es la mejor amiga de Yizelle, que quiere ser cantante, entonces yo voy a estar ahí para ella, para decirle las cosas buenas y las cosas malas; pero, sobre todo, para siempre apoyarla en sus decisiones y tratar de que ella siempre vaya por el camino correcto. Image zoom Clarissa Molina en Premio Lo Nuestro | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Sabemos que te gusta cantar, ¿sigue en pie tu deseo de lanzarte como cantante? Esa meta todavía no se me quita de la mente y de hecho se está trabajando en algo, así que en algún momento les daré la sorpresa de mi primera canción. Pero eso está en proceso. ¿Te escucharemos cantar en la película? En la película no me toca cantar; sin embargo, estoy rodeada siempre de este mundo por mi amiga Yizelle. Creo que es tan bonita la historia porque es como que te proyecta la realidad que se vive en barrios de bajos recursos alrededor del mundo que no tienen los recursos para poder grabar un tema o poder estar en televisión porque no tienen los contactos y esta historia te va a enseñar a ti que sí se puede lograr lo que tú quieras cuando tú estás rodeada de las personas correctas, cuando realmente haces las cosas bien hechas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Has llegado a probar suerte en México como lo ha hecho Alejandra Espinoza? Me enteré con ustedes de que estaba en México. Feliz por ella de que siga logrando sus sueños. Todavía no se me ha dado la oportunidad de hacer un casting o ver una oportunidad en una novela. Si se me presenta te lo juro que yo no diría que no. Obviamente cada experiencia te enseña algo nuevo, cada personaje te deja una enseñanza y maduras más como actriz, entonces no me cierro a una oportunidad de estar en alguna novela algún día. ¿Qué más planes tienes para este año? Estoy trabajando mucho en lo que es mi marca Clarissa Molina. Todavía está en proceso de formación, de diseño. Dios mediante ya este año pueda sacar un adelanto dentro del catálogo que estoy creando. Y estoy trabajando también para filmar en República Dominicana un proyecto muy especial porque es una marca que es parte de nuestra dominicalidad, es muy dominicana y todo el mundo la conoce, así que superfeliz. Todavía no puedo dar detalles, pero voy a estar trabajando con esa marca muy pronto y es un sueño hecho realidad. Otro más.

